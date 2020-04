Na jakiej podstawie oceniają nas ludzie? Tłumaczy psycholog z Harvardu

Ocenianie ludzi jest bardziej instynktem, niż naszym świadomym wyborem. Wszyscy zwracamy uwagę na pierwsze wrażenie. Według psychologa z Harvardu ludzie oceniają nas na podstawie dwóch kryteriów. Kiedy robimy na nich najlepsze wrażenie?

Jakie pytania sobie zadajemy?

Profesor Harvard Business School, Amy Cuddy jest ekspertem od pierwszego wrażenia, od ponad 15 lat badając to zagadnienie z innymi psychologami. W swojej bestsellerowej książce „Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges,”, Cuddy przedstawia dwa pytania, które natychmiast zadajesz sobie po poznaniu kogoś nowego:

Czy mogę zaufać tej osobie?

Czy mogę szanować tę osobę?

U psychologa zadawanie sobie tych pytań jest sposobem na ocenę odpowiednio ciepła i kompetencji danej osoby. Ale według badaczki ludzie zwykle myślą, że kompetencje są ważniejszym czynnikiem, szczególnie w środowisku pracy. Okazuje się, że lepiej pokazać także ludzką twarz, obok przenikliwości biznesowej. „Z perspektywy ewolucyjnej – pisze Cuddy - ważniejsze jest dla naszego przetrwania, aby wiedzieć, czy dana osoba zasługuje na nasze zaufanie”.

Oba pytania pomagają zmierzyć odpowiednio sympatyczność i kompetencje danej osoby. Ale, jak pisze Cuddy, powinieneś zyskać zaufanie rówieśników, zdobywając ich szacunek – nawet w środowisku pracy. „Jeśli ktoś, na kogo próbujesz wpłynąć, ci nie ufa, nie dojdziesz zbyt daleko; w rzeczywistości możesz nawet wzbudzić podejrzenia, ponieważ okazujesz się być manipulantem”, napisała badaczka. „Ciepła, godna zaufania osoba, która jest również silna, wzbudza podziw, ale dopiero po zdobyciu zaufania twoja siła staje się darem, a nie zagrożeniem”.

Co można wyczytać z twarzy?

Badanie przeprowadzone przez psychologa Leslie Zebrowitza z Uniwersytetu Brandeis w 2017 r. wykazało, że ludzie używają czterech wskazówek, aby ocenić twoją twarz: przyjazność, znajomość, cechy fizyczne i podobieństwo emocjonalne. Chociaż nie możesz kontrolować wszystkich tych czynników, możesz poprawić swoje „podobieństwo emocjonalne”, używając języka ciała, który naturalnie buduje zaufanie.

