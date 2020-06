Jak przestać wątpić w siebie? Na początek wystarczą te dwa kroki

Wątpienie w siebie nie jest nieszkodliwe. Uniemożliwia osiągnięcie wysokiego poziomu pewności siebie, abyś mógł marzyć i podejmować działania. Powstrzymuje przed pójściem do wymarzonej pracy, rozpoczęcia lepszego związku lub dużego kroku, który chciałbyś wykonać. Na ekstremalnym poziomie może wywoływać uczucie przytłoczenia, lęku i niezdolności do podejmowania decyzji.

Poniżej znajdują się praktyczne i skuteczne strategie zmiany tych wzorców myślenia.

1. Zatrzymaj negatywną rozmowę

Negatywne myślenie o sobie to wewnętrzny głos krytykujący cię. Mówi surowe, krytyczne rzeczy, których nigdy nie ośmielisz się powiedzieć innym. Jestem idiotą;;Nigdy nie robię nic dobrze; Nigdy mi się nie uda. Aby wyciszyć wewnętrznego krytyka, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zauważyć to. Następnie należy odpowiedzieć mu w swojej głowie. Powiedz swojemu wewnętrznemu krytykowi, że zdecydowałeś się go nie słuchać i pracujesz nad byciem dla siebie milszym. Za każdym razem, gdy to robisz, zyskujesz nad tym nieco więcej władzy. Wewnętrzny głos krytyczny to wyuczony wzór mówienia do siebie i ważne jest, aby wiedzieć, że możesz go tego oduczyć.

2. Zacznij szukać powodów, dla których możesz zaufać sobie.

Niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, patrzysz na świat przez soczewkę, która jest wyjątkowa. Wszyscy mamy filtr, przez który przetwarzamy zdarzenia i informacje. Składa się on z twoich przekonań. Selektywnie filtrujesz swoje środowisko pod kątem informacji, które pasują do tego, co uważasz za prawdziwe, i ignorujesz dowody przeciwne. Na przykład uważasz, że nie jesteś atrakcyjny, idziesz na imprezę, na której 10 osób mówi ci, że wyglądasz świetnie, a jedna osoba pyta, czy czujesz się dobrze, ponieważ wyglądasz na zmęczonego. Prawdopodobnie wrócisz do domu i skupisz się na komentarzu „wyglądasz na zmęczonego”. Ten proces filtrowania wzmacnia twoje negatywne przekonania.

Zmiana jest tuż za rogiem

Proces negatywnego mówienia o sobie i filtrowania negatywnego powoduje, że tworzysz koncepcję zwątpienia w siebie i nigdy nie czujesz się wystarczająco dobrze. Rozwiązaniem tego problemu jest celowa i proaktywna zmiana. Ponieważ zaufanie do siebie jest przeciwieństwem zwątpienia w siebie, musisz zacząć szukać dowodów na to, że możesz zaufać sobie. Prostym, ale bardzo skutecznym ćwiczeniem jest stworzenie ciągłej listy, na której codziennie zapisujesz 3 powody, dla których możesz ufać sobie. Kiedy codziennie dodajesz do swojej listy trzy nowe rzeczy, zaczynasz tworzyć bardzo długą listę dowodów przeciwko twoim wątpliwym przekonaniom. Pamiętaj, aby przeczytać całą listę przynajmniej raz dziennie. Po około trzecim dniu dla większości osób znalezienie nowych rzeczy do dodania do listy stanowi wyzwanie. To wtedy zaczyna się prawdziwy wzrost i zmiana.

Czytaj także:

5 sposobów na poprawę relacji ze sobą samym