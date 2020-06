5 sposobów na poprawę relacji ze sobą samym

Często słyszymy zwrot „relacje wymagają nieustannej pracy”, ale zazwyczaj używamy go w odniesieniu do związków romantycznych. Niektóre kluczowe elementy budowania silnych relacji z innymi obejmują: zaufanie, szacunek, akceptację, współczucie i dobrą komunikację. Te same elementy są równie ważne, jeśli chodzi o relacje z samym sobą. Im silniejszy jest związek ze sobą, tym bardziej prawdopodobne jest, że skutecznie komunikujesz swoje potrzeby innym i znajdujesz satysfakcjonujące relacje.

Jeśli nie masz dobrych relacji ze sobą, może to powodować poczucie niskiej wartości i często świadczy o tym, że jesteś niejako odłączony od siebie. Kiedy masz niską samoocenę, kluczem do poprawy relacji ze sobą jest znalezienie sposobów na ponowne nawiązanie kontaktu z autentycznym sobą. Nie jest niczym niezwykłym napotkanie oporu psychicznego podczas tego procesu, szczególnie jeśli jesteś przyzwyczajony do głośnego krytyka wewnętrznego. Zacznij od 2 do 3 nawyków na poprawę relacji ze sobą:

1. Uczciwie oceń swoją sytuację

Ważnym krokiem do poprawy relacji z samym sobą jest refleksja nad obszarami w życiu, w których nie zaspokajasz swoich potrzeb, a następnie ocena zmian, które możesz wprowadzić. Równie ważne jest wyznaczanie granic z innymi w razie potrzeby. Pomocnym miejscem na początek jest zauważenie tych obszarów życia, w których czujesz się wyczerpany. Kiedy zaczniesz oceniać, w jaki sposób możesz zaspokoić swoje potrzeby i działać w tych obszarach, zaczniesz budować zaufanie do siebie i zwiększyć swoje współczucie.

2. Ćwicz współczucie

Badania wykazały, że współczucie może pomóc w walce z twoim wewnętrznym krytykiem i poprawić twoje relacje z samym sobą. Istnieje wiele ćwiczeń, które mogą pomóc w budowaniu współczucia. Gdy następnym razem będziesz krytyczny wobec siebie, przyznaj, że doświadczasz cierpienia w chwili obecnej i zamiast zawstydzać się lub bagatelizować problem, zadaj sobie pytanie, czego potrzebujesz w tym momencie. Zastanów się nad sposobami okazywania sobie współczucia. Jeśli masz głośnego krytyka wewnętrznego i utkniesz w miejscu, możesz wyobrazić sobie, co powiedziałbyś przyjacielowi w podobnej sytuacji, a następnie zastosuj te same stwierdzenia do siebie.

3. Ćwicz medytację

Medytacja może pomóc zrozumieć swoje myśli, co może pomóc w zmniejszeniu negatywnego mówienia o sobie, jeśli jest praktykowana regularnie. Pozytywne efekty medytacji mogą również poprawić twoje relacje ze sobą i z innymi. Badania wykazały, że medytacja może pomóc w zwiększeniu współczucia. Warto pamiętać, że możesz poprawić swoje relacje ze sobą bez względu na to, od czego zaczynasz i że postęp nie jest liniowy. Chociaż zbudowanie zdrowszego związku z samym sobą będzie wymagało wysiłku i czasu, korzyści płynące z tego mogą pozytywnie wpłynąć na twoje życie na wiele sposobów, a twoje przyszłe ja będzie ci wdzięczne.

