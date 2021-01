Jak daleko od domu musisz wyjechać, by odpocząć i zadbać o zdrowie psychiczne?

Osoby, które dużo podróżują są szczęśliwsze w codziennym życiu. Tak wykazały badania przeprowadzone przez naukowców z Washington State University. Pasjonaci wycieczek mogą być szczęśliwsi nawet o 7%. Uczestnicy badania zostali zapytani o znaczenie podróży w ich życiu oraz dotychczasowe wakacje. Ponad połowa z 500 respondentów zadeklarowała regularne wyjazdy co najmniej 4 razy w roku. Badacze doszli do wniosku, że szczęście może dać wyjazd do miejsca oddalonego już nawet o 150 km od domu. Naukowcy mają nadzieje, że takie wyniki zmotywują innych do planowania nawet krótkich wycieczek.

Zdrowie psychiczne dzieci i rodziców

„Istnieje długotrwały związek między problemami zdrowia psychicznego rodziców i dzieci” – wyjaśnił Marcy Burstein, psycholog kliniczny i pracownik National Institute of Mental Health. Dzieci rodziców z zaburzeniami lękowymi są od czterech do sześciu razy bardziej narażone na rozwój zaburzeń lękowych w ciągu swojego życia, a dzieci rodziców z depresją są trzy do czterech razy bardziej narażone na rozwój depresji. Często te zaburzenia pojawiają się w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania.

Jednak powód pozostaje niepewny. Prawdopodobnie jest to połączenie genetyki, biologii i środowiska. Ponadto nie zawsze jest to coś, co jest przekazywane z rodzica na dziecko; zachowanie dziecka może mieć wpływ na jego rodzica. „To trochę fenomen kury i jajka” – powiedział Burstein. Relacja między rodzicem a dzieckiem jest dwukierunkowa i złożona. Czasami niespokojne dziecko może wywoływać mniej rodzicielskiego ciepła lub nadopiekuńczość. Ale bez względu na to, gdzie i jak zaczynają się problemy, ekspert mówi, że nikt nie jest winny.

„Kwestie zdrowia psychicznego należy traktować jak każdą inną chorobę – wyjaśnił Marcy Burstein. Nie winimy nikogo za cukrzycę”.

Jak radzić sobie z lękiem przy dzieciach?

Odpowiednie do wieku rozmowy na temat lęku i depresji mogą przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, rozmowa z dziećmi normalizuje te uczucia i pokazuje dzieciom, że można je uznać i wyrazić. Po drugie, komunikacja zapewnia dzieciom świadomość, że stres i niepokój rodzica nie są ich winą. Wreszcie, kiedy rodzice mówią o tym, co robią, aby poradzić sobie z tymi uczuciami, pokazują tym samym, jak działać w obliczu problemów.

Cierpienie emocjonalne jest nieuniknione. Życie w pewnym momencie jest dla nas wszystkich bolesne i niewygodne. Czasami lęk i smutek można opanować bez profesjonalnej pomocy. Niekiedy jednak jest tak silny, że kwalifikuje się jako zaburzenie kliniczne i wymagają leczenia. Tak czy inaczej, zaprzeczanie temu bólowi może na dłuższą metę wyrządzić krzywdę naszym dzieciom i nam samym. Zdrowa rzecz, która jest również trudna i odważna, to uznanie naszych zmagań przed naszymi dziećmi i pokazanie im właściwej reakcji.

