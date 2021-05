Kwiaty na balkon: 7 najpopularniejszych gatunków

Kwiaty balkonowe to rośliny, które są łatwe w uprawie. Szybko rosną i po niedługim czasie zdobią nawet najmniejsze przestrzenie balkonowe. Dzięki kwiatom można stworzyć sobie przyjemny zakątek do relaksu nawet w dużym mieście.

Jakie kwiaty na balkon?

Do najpopularniejszych gatunków kwiatów balkonowych należą:

pelargonie

surfinie

petunie

begonie

fuksje

werbeny

aksamitki

Jak wybierać rośliny balkonowe?

Zanim wybierzemy kwiaty na nasz balkon, powinniśmy sprawdzić, od której strony świata się znajduje. Gatunki roślin trzeba dobierać w zależności od tego, czy balkon jest mocno nasłoneczniony, czy zacieniony.

Jest to istotne, by nie sparzyć roślin, które są wrażliwe na promienie słoneczne i by zapewnić im dobry wzrost. Dzięki temu, że otrzymają taką dawkę słońca, jakiej potrzebują, pięknie się rozrosną, szybko zaczną kwitnąć i cieszyć nasze oczy.

Czytaj też:

Świat roślin – porady dla początkujących

Kwiaty na słoneczny balkon

Balkon od strony południowej i zachodniej potrzebuje roślin, które wytrzymają duże natężenie światła. Świetnie sprawdzą się petunie, werbeny, pelargonie. Trzeba jednak pamiętać o ich systematycznej pielęgnacji – tam, gdzie jest więcej światła, rośliny potrzebują więcej wody.

Najczęściej kwiaty trzeba podlewać codziennie (wodą nie bezpośrednio z kranu, ale odstałą), żeby nie doprowadzić do ich przesuszenia. Dobrze jest również raz w tygodniu podlewać je nawozem, by miały więcej kwiatów.

Kwiaty na zacieniony balkon

Balkon od strony północnej i wschodniej jest zacieniony, a latem panuje na nim przyjemny chłód. Dzięki temu, że słońca jest mniej, rośliny mają czas na to, by odpocząć. Warto wybierać gatunki, które nie lubią bardzo słonecznych stanowisk, np. fuksje, hortensje, niezapominajki, niecierpki.

Na balkonie północnym, zimnym i chłodnym, dobrze jest sadzić kwiaty w skrzyniach, by miały cieplej. Nie trzeba też ich tak często podlewać.

Czytaj też:

Nawłoć pospolita – właściwości i zastosowanie

7 najpopularniejszych kwiatów na balkon

Surfinie

Surfinie to jedne z kwiatów, które najpiękniej kwitną. Jeśli będziemy o nie dobrze dbać, odwdzięczą się kaskadą przepięknych kwiatów. Surfinie świetnie wyglądają w wiszących doniczkach, tworząc ściany z kwiatów, dlatego warto wieszać je w donicach na poręczach balkonów albo na hakach pod daszkiem.

Niestety, surfinie wymagają cierpliwej pielęgnacji. By pięknie kwitły, trzeba często je podlewać (w dni upalne codziennie), nawozić i obrywać przekwitnięte kwiaty. Nie wolno dopuszczać do przesuszenia lub przelania, bo wtedy szybko kwiaty zaczną chorować. Trzeba je również chronić przed deszczem. Surfinie sprawdzą się na słonecznych balkonach.

Petunie

Petunie to piękne kwiaty, które kwitną przez cały sezon. Podobnie jak surfinie (które zresztą są odmianą petunii) wymagają starannej pielęgnacji, trzeba je często podlewać i nawozić.

Aby pięknie kwitły, potrzebują dużo słońca, sprawdzą się więc na południowych i zachodnich balkonach. Trzeba je chronić przed deszczem i chować pod dach za każdym razem, gdy nadciąga burza – dzięki temu dłużej będą kwitły. Deszcz mógłby łatwo zniszczyć delikatne kwiaty.

Pelargonie

Pelargonie to drobne, piękne kwiaty o wielu kolorach, m.in. czerwonych i różowych. W sklepach ogrodniczych znajdziemy pelargonie zwisające i krzewiaste, dlatego możemy dopasować je do naszego balkonu.

Pelargonie są łatwiejsze w uprawie niż surfinie i petunie, nie wymagają tylu zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy je podlewać i raz w tygodniu nawozić. Doskonale czują się w pełnym słońcu, dlatego nie musimy się o nie obawiać na balkonie południowym i zachodnim.

Warto sadzić je w donicach z drenażem, które zapobiegną nadmiarowi wody. W upalne dni pelargonie trzeba dość mocno podlewać, nawet dwa razy dziennie. Gdy mocno pada, warto schować je w zaciszne miejsce.

Begonie

Begonie mają sercowaty kształt liści i piękne kwiaty, dlatego często sadzone są obok pelargonii. Obficie kwitną i można hodować je zarówno w wiszących donicach, jak i w stojących skrzyniach.

Odpowiednio pielęgnowane odwdzięczają się kaskadą kwiatów i bardzo długo kwitną – aż do późnej jesieni. Sprawdzą się na zacienionych balkonach północnych i wschodnich. Warto sadzić je w osłoniętych miejscach, by nie był narażone na podmuchy wiatru.

Fuksje

Fuksje to piękne i delikatne kwiaty o bardzo atrakcyjnych wyglądzie. Mają wiele kolorów i wspaniale komponują się z innymi zielonymi roślinami, dlatego nadają się do tworzenia kompozycji w dużych donicach.

Sprawdzą się na chłodniejszych balkonach, które nie są narażone na intensywne działanie promieni słonecznych. Pielęgnując je, trzeba pamiętać o regularnym stosowaniu nawozów.

Werbeny

Werbeny to rośliny balkonowe i tarasowe o delikatnych i drobnych kwiatach. Są popularne, ponieważ nie wymagają specjalnej pielęgnacji. Wystarczy pamiętać o regularnym podlewaniu ich i chowaniu pod dach w przypadku opadów.

Werbeny nie lubią zbyt dużej ilości deszczu ani chłodu, dobrze czują się w słonecznym i ciepłym miejscu. Jeśli będziemy pamiętać o tych zasadach, werbeny odwdzięczą się pięknymi kwiatami.

Aksamitki

Aksamitki to stare kwiaty, które często hodowały nasze babcie. Są łatwe w uprawie i bardzo dekoracyjne. Sprawdzą się na nasłonecznionych balkonach. Wymagają regularnego, ale niezbyt intensywnego podlewania.

Czytaj też:

Jaskółcze ziele. Zwalcza kurzajki, ale szkodzi w nadmiarze. Jakie ma właściwości zdrowotne?