Suchy styczeń. Kto nie powinien podejmować wyzwania miesięcznej abstynencji?

Suchy styczeń to zwyczaj zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii, ale moda na to, aby rozpoczynać rok miesiącem abstynencji, staje się coraz popularniejsza na całym świecie. I to nie jest zły pomysł – zdaniem doradcy odwykowego w Cleveland Clinic w Ohio, Alana Berkiego.

Jakie korzyści daje miesięczna abstynencja?

Jak podkreśla cytowany przez serwis MedicalXpress specjalista, rezygnacja z alkoholu może przynieść cały szereg korzyści, nie tylko zdrowotnych – od lepszego snu i posiadania większej ilości czasu na inne hobby, po oszczędzanie pieniędzy. „Stan twojej skóry poprawi się, poczujesz zwiększoną ilość energii, a jeśli nie zastąpisz alkoholu słodyczami, to odczujesz to także tracąc na wadze" – powiedział Berki.

Czy suchy styczeń jest dla każdego?

Zdaniem specjalisty jest jedna grupa, która nie powinna podejmować wyzwania miesięcznej abstynencji. To osoby bardzo intensywnie pijące, które powinny najpierw porozmawiać ze swoimi lekarzami, ponieważ objawy odstawienia mogą być nieprzyjemne i być może nawet śmiertelne. Dla takich osób, jak zasugerował Alan Berki, początek roku może być dobrą okazją do zastanowienia się nad szkodliwymi nawykami związanymi z piciem, zapisania celów i dążenia do nich z pomocą specjalisty.

Zgodnie z amerykańskimi wytycznymi dla osób, które sięgają okazjonalnie po alkohol, to jeśli już to robią, mężczyźni powinni spożywać nie więcej niż dwa drinki, a kobiety tylko jeden. „Jeśli chcesz zrobić sobie suchy styczeń i naprawdę nie chcesz pić, najlepszą rzeczą jest unikanie sytuacji i miejsc, gdzie ten alkohol jest, więc jeśli to możliwe, nie spędzaj czasu w barach, klubach nocnych i na imprezach” – doradził.

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.

