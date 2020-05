Najpopularniejsze mity o psychoterapii – czas przestać w nie wierzyć

Błędne wyobrażenia o tym, co naprawdę dzieje się w gabinecie praktykującego psychoterapeuty, często pochodzą z opowieści lub z telewizji. Psychoterapeuci są przedstawiani jako niekompetentni ludzie, którym nie zależy na faktycznym zdrowiu ich klientów. Istnieje wiele mitów na temat psychoterapii, które wciąż pojawiają się w słowie pisanym, na ekranie i w miejscach pracy. Jakie mity funkcjonują w społeczeństwie?

1. Ludzie szukający psychoterapii są słabi, chorzy psychicznie lub szaleni

W dzisiejszych czasach, jeśli szukasz leczenia, to przede wszystkim wyraz zaradności. Przeciętny klient terapii zmaga się z wieloma tymi samymi problemami, z którymi wszyscy zmagamy się na co dzień: zwątpienie, brak poczucia własnej wartości, stres w pracy i życiu, zmiany, depresja i lęk. Z tego właśnie powodu preferowanym określeniem osoby poddawanej terapii jest „klient”, a nie „pacjent”. Mówi się nawet, że osoby, które chodzą na terapię, są zdrowsze psychicznie niż niektórzy ludzie chodzący po ulicach, w tym względzie, że rozumieją konieczność zadbania o swoje zdrowie. Inni często obawiają się piętna poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego.

2. Terapeuci siedzą za biurkami i robią notatki

To rzadko się zdarza. Wyszkoleni klinicyści wiedzą, że rozmieszczenie i odległość między nimi a klientem mają kluczowe znaczenie dla bezpiecznego i wykonalnego spotkania terapeutycznego. Psychologiczna lub fizyczna separacja od klienta może spowodować efekt niezdolności klienta do pełnego połączenia i ujawnienia informacji dotyczących leczenia. Faktyczne typowe ustawienie w gabinecie terapeutycznym przypomina salon, w którym obie strony siedzą w wygodnych krzesłach bez barier między nimi. Dobrzy terapeuci często pytają, czy odległość jest wygodna i powstrzymują się od robienia notatek do czasu sesji, aby mogli być obecni z klientami.

3. Psychoterapeuci mogą przepisywać leki

To jest powszechny mit. Termin „psychoterapeuta” jest szerokim parasolem obejmującym licencjonowanych pracowników socjalnych, licencjonowanych terapeutów małżeńskich i rodzinnych, licencjonowanych doradców zawodowych i licencjonowanych psychologów. Ogólnie rzecz biorąc, psychoterapeuci są szkoleni w umiejętności pomagania klientom w rozwiązywaniu ich problemów. Psychiatrzy to lekarze, którzy zwykle ograniczają swoje praktyki do przepisywania i monitorowania leków psychotropowych. Praca z psychoterapeutami oznacza uczęszczanie na terapię i pozafarmakologiczną pomoc.

