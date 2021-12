5 oznak emocjonalnego zaniedbania w dzieciństwie. Rzutuje ono na dorosłe życie

Zaniedbanie emocjonalne w dzieciństwie często oznacza bagaż doświadczeń, które rzutują na całą dojrzałość. Osoby, którym w najmłodszych latach brakowało ciepła i bliskości, mają problemy z nawiązywaniem głębszych relacji i otwieraniem się na innych. Ale to nie wszystko – mogą być również inne konsekwencje braku bliskości emocjonalnej.

Czym jest zaniedbanie emocjonalne?

Zaniedbanie emocjonalne to sytuacja, w której dziecko nie otrzymuje od rodzica odpowiedniej ilości miłości. Dotyczy to zarówno bliskości psychicznej (przekonania, że jest się kochanym), jak i fizycznej (przytulania, bliskości, czułych gestów, np. głaskania po głowie).

Zaniedbanie emocjonalne to także sytuacja, gdy rodzice nie poświęcają dziecku uwagi, nie zauważają jego potrzeb ani nie słuchają tego, co mówi. Może to wynikać z różnych przyczyn, np. braku czasu, zbyt intensywnej pracy, charakteru albo własnych problemów z okazywaniem emocji.

5 oznak emocjonalnego zaniedbania

Emocjonalne zaniedbanie w dzieciństwie nie zostawia tak wyraźnych śladów jak inne rodzaje problemów (np. alkoholizm rodziców), dlatego często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że problem ich dotyczy. Można jednak je rozpoznać po:

Lęku przed bliskością – osoby zaniedbywane emocjonalnie przez rodziców mają problem z nawiązaniem głębszej relacji z drugą osobą. Może to dotyczyć nie tylko związków, ale również przyjaźni Skrytości – ludzie, których w dzieciństwie nie słuchano i których zdanie nie było szanowane, mogą mieć problem z otwarciem się na innych. Nie tylko sądzą, że ich opinie nie mają znaczenia, ale boją się je wypowiadać Odczuwaniem dziwnej pustki – takie osoby mogą także czuć dziwną pustkę emocjonalną albo ból i nie znać przyczyny tego zjawiska Świadomością, że coś jest nie tak – dorośli, którzy w dzieciństwie nie czuli bliskości rodziców, mogą czuć, że w ich rodzinie nie wszystko było w porządku, ale nie potrafią domyślić się, o co chodzi. Często też odczuwają, że ich relacje z rodzicami są niepełne Nieumiejętnością wyrażania uczuć – takie osoby mają też problem z otwieraniem się emocjonalnym na innych ludzi. Spontaniczne przytulanie przyjaciółki, gdy ta płacze albo pocieszenie bliskiej osoby w trudnej sytuacji, mogą być dla nich trudne psychicznie. Często towarzyszy temu dyskomfort, złość na siebie, że zachowujemy się zbyt oschle, a jednocześnie świadomość, że nie potrafimy inaczej

Aby sprawdzić, czy problem zaniedbania emocjonalnego nas dotyczy, warto przeanalizować dokładnie swoje relacje z rodzicami i wybrać się do psychologa.

Oznaki zaniedbania emocjonalnego

Samotność



Lęk przed bliskością z inną osobą może wynikać z zaniedbania emocjonalnego w dzieciństwie. Gdy bliscy nie okazywali nam uczuć ani nie poświęcali należytej uwagi, czujemy się niewiele warci.



Przyjaźń



Osoby zaniedbywane emocjonalnie mają także problem z nawiązywaniem głębszych relacji z innymi. Często nie potrafią nawiązać prawdziwej więzi z drugim człowiekiem. Zamykają się na to, bojąc się bliskości.



Rozmowa w pracy



Zaniedbania emocjonalne mogą sprawiać, że stajemy się wycofani w dorosłym życiu. Możemy mieć problem z wyrażaniem własnych opinii, czując, że one niewiele są warte.



Nieśmiałość



Osoby, którym rodzice nie poświęcali należytej uwagi, mogą zamykać się we własnym świecie. To sprawia, że stają się mniej otwarte na innych, a często wycofane w grupie.Czytaj też:

Megaloman to nie pesymista. Czy wiesz, kim jest megaloman?