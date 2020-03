Bez Facebooka będziesz zdrowszy i szczęśliwszy?

Grupa kierowana przez dr Julię Brailovską opublikowała swoje wyniki w czasopiśmie „Computers in Human Behaviour”. Zespół badawczy zrekrutował 286 osób, które były na Facebooku średnio przez co najmniej 25 minut dziennie. Średni czas użytkowania oceniono jako dobry. Badacze podzielili osoby testowe na dwie grupy: grupa kontrolna składająca się ze 146 osób korzystała z Facebooka jak zwykle. Pozostałe 140 osób ograniczyło korzystanie z Facebooka o 20 minut dziennie przez dwa tygodnie.

Wszyscy uczestnicy zostali przetestowani przed badaniem, na tydzień, pod koniec dwutygodniowego eksperymentu, a na koniec, miesiąc i trzy miesiące później. Korzystając z ankiet internetowych, zespół zbadał sposób korzystania z Facebooka, ich samopoczucie i styl życia.

Nie trzeba rezygnować z tego całkowicie

Co wykazały badania? Uczestnicy grupy, którzy skrócili czas korzystania z Facebooka, mniej korzystali z platformy, zarówno aktywnie, jak i biernie. „Jest to istotne, ponieważ w szczególności pasywne stosowanie prowadzi do porównywania się ludzi z innymi, a tym samym do zazdrości i obniżenia samopoczucia psychicznego” – mówi Julia Brailovskaia. Ponadto uczestnicy, którzy skrócili czas korzystania z Facebooka, palili mniej papierosów niż wcześniej, byli bardziej aktywni fizycznie i wykazywali mniej objawów depresyjnych niż grupa kontrolna. Ich zadowolenie z życia wzrosło.

Zdaniem naukowców jest to wskazówka, że ​​wystarczy skrócić codzienny czas spędzany na Facebooku, aby zapobiec uzależniającym zachowaniom, poprawić samopoczucie i wspierać zdrowszy styl życia. „Nie trzeba całkowicie rezygnować z platformy” – podsumowuje Julia Brailovskaia.

