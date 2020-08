Historia problemów z alkoholem twoich teściów może prowadzić do twoich własnych problemów z alkoholem

Ponad 14 milionów dorosłych Amerykanów cierpi na jakąś formę zaburzeń związanych z używaniem alkoholu (AUD), czyli chroniczną niezdolność do zaprzestania lub kontrolowania spożywania alkoholu pomimo negatywnych konsekwencji. Tak wynika z analiz National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, części National Institutes of Health.

Przyczyny AUD są złożone i mogą obejmować mieszankę czynników genetycznych, środowiskowych i społecznych, w tym rodzinną historię alkoholizmu. Ten rodzinny efekt może być jednak bardziej skomplikowany niż początkowo przypuszczano. Nowe badania, opublikowane w czasopiśmie Psychological Science, ujawniły wcześniej nierozpoznany związek rodzinny z AUD: nawyki teściów związane z piciem alkoholu. Badanie to sugeruje, że małżeństwo ze współmałżonkiem, który jako dziecko był narażony na nadużywanie alkoholu przez rodziców, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia u tej osoby AUD, nawet jeśli małżonek nie ma zaburzeń związanych z piciem. Uwarunkowania genetyczne współmałżonka „Naszym celem było zbadanie, czy uwarunkowania genetyczne współmałżonka wpływają na ryzyko wystąpienia AUD” – powiedziała Jessica Salvatore, adiunkt psychologii na Virginia Commonwealth University i główna autorka artykułu. „W nieco zaskakujący sposób odkryliśmy, że to nie genetyka współmałżonka wpłynęła na ryzyko AUD. Chodziło raczej o to, czy współmałżonek był wychowywany przez rodzica dotkniętego AUD”. Naukowcy przeanalizowali informacje o małżeństwie ponad 300 000 par w szwedzkich rejestrach populacji, stwierdzając, że małżeństwo z małżonkiem z predyspozycją do zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu zwiększa ryzyko rozwoju AUD. To zwiększone ryzyko nie zostało wyjaśnione statusem społeczno-ekonomicznym, statusem małżonka w AUD ani kontaktami z rodzicami małżonka. Zamiast tego naukowcy odkryli, że to zwiększone ryzyko, a nie genetyka, odzwierciedlało psychologiczne konsekwencje dorastania małżonka z rodzicem dotkniętym AUD. „Dorastanie z rodzicem dotkniętym AUD może nauczyć ludzi postępować w sposób, który wzmacnia problem alkoholowy współmałżonka” – powiedział Salvatore. „Na przykład opiekowanie się współmałżonkiem, gdy ma kaca”. Wyniki badania podkreślają zgubny i długotrwały wpływ dorastania z rodzicem z AUD, obejmujący nawet małżonków ich dorosłych dzieci. „To pokazuje, jak duży zasięg mają problemy rodziców z alkoholem w następnym pokoleniu” – powiedział Salvatore. „Zagrożone są nie tylko potomstwo rodziców dotkniętych chorobą, ale także ludzie, którzy kończą małżeństwo”. Jak bliscy kształtują nasz sposób picia? Odkrycia są zgodne z dowodami z innych laboratoriów badawczych, które sugerują, że ci, którzy dorastają z rodzicami z zaburzeniami związanymi z nadużywaniem alkoholu, mogą być szczególnie narażeni na używanie alkoholu jako „narzędzia” poprawiającego relacje małżeńskie. To badanie jest częścią większego zbioru badań Salvatore, które mają na celu zrozumienie, „jak ludzie, których kochamy, kształtują sposób, w jaki pijemy”. Czytaj także:

