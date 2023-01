Zaglądasz do kieliszka? Przyjrzyj się, czy na twarzy nie masz „znamienia pająka”

Przesuszona blada skóra, cienie pod oczami, zmarszczki? To efekty picia alkoholu, które są widoczne na skórze. Nie są to jednak jedyne sygnały, które wysyła nam skóra, gdy nadużywamy alkoholu. Dowiedz się, co to jest „znamię pająka”.

Alkohol działa na całe ciało, w tym również na skórę. Gołym okiem widać, czy ktoś nadużywa alkoholu – tłumaczy brytyjski internista dr Sanjay Mehta. Kiedy przesadzasz z alkoholem, na twojej twarzy widoczne są charakterystyczne zmiany. Odwodnienie Badania wskazują, że spożycie kilku drinków, ok. 50 g etanolu w 250 ml wody powoduje, że w ciągu kilku godzin po ich wypiciu ciało musi pozbyć się nawet litra wody. Odwodnienie widać na twarzy. Już następnego dnia po imprezie skóra staje się przesuszona, pogłębiają się zmarszczki, pod oczami pojawiają się cienie. Jeśli więc masz ochotę na drinka, zanim po niego sięgniesz, wypij szklankę wody. „Znamię pająka” sygnalizuje problemy z wątrobą Alkohol rozszerza naczynia krwionośne, widać to na twarzy. U osób nadużywających alkoholu, pojawiają się zaczerwienienia w okolicach nosa i na policzkach. Jeśli układają się w charakterystyczny sposób, w kształcie odnóży pająka, które odchodzą od małej grudki, przypominającej jego „ciało” mamy do czynienia z tzw. znamieniem pająka. Podobne zmiany mogą pojawić się również na szyi, klatce piersiowej, ramionach czy dłoniach. Takie zmiany mogą oznaczać poważne problemy z wątrobą. Mogą też sugerować reumatoidalne zapalenie stawów lub tyreotoksykozę, związaną z nadmiarem hormonów tarczycy – ostrzega dr Metha. Żółty kolor skóry twarzy Jeśli problemy z wątrobą są bardziej zaawansowane i organ nie funkcjonuje już normalnie, wtedy skóra na twojej twarzy przybierze żółty odcień. Dzieje się tak pod wpływem wydzielanej przez wątrobę bilirubiny, czyli żółtego pigmentu, który zmienia kolor skóry. Owrzodzenia, infekcje U osób, które przez długi czas nadużywają alkoholu, osłabia się układ odpornościowy. Skóra reaguje większą podatnością na infekcje, zarówno bakteryjne, jak i grzybicze. Mogą pojawiać się na niej owrzodzenia i trudno gojące się rany – wskazuje ekspert Siniaki Chociaż niewiele osób kojarzy te dwa fakty, to nadużywanie alkoholu zwiększa podatność na występowanie siniaków. To również sygnał wysyłany przez uszkodzoną przez alkohol wątrobę. To właśnie tam produkowane jest fibrynogen odpowiedzialny za krzepnięcie krwi – tłumaczy lekarz. Czytaj też:

