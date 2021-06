10 najdziwniejszych fobii, o których mogłeś nie wiedzieć

Praktycznie każdy obiekt może stać się obiektem strachu. Kiedy spotykamy takie, których boi się duża część osób, najczęściej powstaje nowa nazwa fobii. Fobia to rodzaj zaburzenia lękowego, które powoduje, że osoba doświadcza skrajnego, irracjonalnego strachu przed sytuacją, żywym stworzeniem, miejscem lub przedmiotem.

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wyróżnia trzy rodzaje fobii:

Fobia specyficzna: strach przed konkretnym wyzwalaczem.

Fobia społeczna: strach przed publicznym upokorzeniem w sytuacji społecznej. Nie jest tym samym, co nieśmiałość.

Agorafobia: trach przed sytuacjami, z których trudno byłoby uciec, na przykład winda lub transport publiczny.

Do objawów fobii zalicza się uczucie niekontrolowanego niepokoju w kontakcie ze źródłem strachu, unikanie go za wszelką cenę i uznanie irracjonalności swojego strachu przy jednoczesnym brakiem kontroli nad nim.

10 najbardziej nietypowych fobii

Lista fobii występujących na świecie jest bardzo długa. Jednak wybraliśmy 10 tych, które są rzadko spotykane, i o których wielu ludzi mogło nie mieć pojęcia.

Eizotrofobia

To strach przed lustrami, a dokładniej przed zobaczeniem własnego odbicia w lustrze. U osób z eizotrofobią widok swojego odbicia może powodować wstyd lub stres.





Alektorofobia



Alektorofobia to strach przed kurczakami lub/i kurami. Może zrodzić się w wyniku nieprzyjemnych incydentów, takich jak podziobanie przez kurę w dzieciństwie. Skutkuje odczuwaniem niepokoju nawet w sytuacji widzenia np. kurczaka na talerzu.



Fonofobia



Fonofobia to nieuzasadniony strach przed dźwiękiem. Naukowcy twierdzą, że są to często normalne, codzienne dźwięki, które nie mogą uszkodzić słuchu ani wywołać bólu — takie jak zamykanie drzwi lub głośna rozmowa.



Ombrofobia



Ombrofobia to strach przed deszczem. Należy do kategorii określanych jako „fobie środowiska naturalnego”, które obejmują również huragany (lilapsophobia), śnieg (chionofobia), zimno (kriofobia) i wiatr (ankraofobia).



Myrmekofobia



Myrmekofobia to strach przed mrówkami. Termin ten jest zwykle stosowany do gatunków roślin, które nie reagują dobrze na obecność tych owadów. Ale badania dotyczące fobii sugerują również, że niektórzy ludzie także mogą czuć nieuzasadniony strach przed mrówkami.



Efebifobia



Efebifobia to strach przed nastolatkami. Badacze kultury i demografii twierdzą, że prawie każde pokolenie dorosłych odczuwa łagodne formy tej fobii, postrzegając nastolatków jako osoby „poza kontrolą” lub w jakiś sposób nieobeznane.



Aerofobia



Aerofobia to strach przed świeżym powietrzem lub ruchem powietrza, takim jak przeciągi lub bryza. Wraz ze strachem przed wodą, strach przed powietrzem jest jednym z powszechnych objawów wścieklizny.



Emetofobia



Emetofobia to strach przed wymiotami. Polega bardziej na strachu przed wstydem z powodu wymiotowania, niż przed samą czynnością. Naukowcy czasami zaliczają ten strach do fobii społecznych, ponieważ dotyczy obecności innych osób.



Amatofobia



Amatofobia jest spotykana wśród bibliotekarzy. Dotyczy bowiem... strachu przed kurzem. Czy pomyślelibyście, że zakurzone książki mogą powodować strach?



Fobofobia



Fobofobia to strach przed samym strachem. Zasadniczo ludzie z tą fobią są tak mocno świadomi sposobu, w jakie reagują na strach, że zaczynają się bać na samą myśl o tym.

