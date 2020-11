Zakrzepy krwi w COVID-19. Są mikroskopijne, ale bardzo groźne

Zakrzepy krwi mogą powodować poważne konsekwencje zdrowotne, takie jak zagrażający życiu udar. W przypadku COVID-19 mikroskopijne skrzepy ograniczają przepływ krwi w płucach, utrudniając wymianę tlenu. Poza koronawirusem przeciwciała wywołujące skrzepy są zwykle obserwowane u pacjentów z zespołem antyfosfolipidowym choroby autoimmunologicznej.

Skąd zakrzepy krwi przy koronawirusie?

„U pacjentów z COVID-19 obserwujemy nieustanny, samowzmacniający się cykl zapalenia i krzepnięcia w organizmie. Teraz dowiadujemy się, że autoprzeciwciała mogą być winowajcą tej pętli krzepnięcia i zapalenia, która sprawia, że osoby, które już zmagały się z chorobą, są jeszcze bardziej chore” – mówi Yogen Kanthi, MD, adiunkt w Michigan Medicine Frankel Cardiovascular Center

Związek między autoprzeciwciałami a COVID-19 był nieoczekiwany, dodaje dr Kanthi. Naukowcy twierdzą, że te badania nie są jeszcze skończone, ale dodają nową perspektywę do dalszych badań nad zakrzepicą i zapaleniem u pacjentów z COVID-19. Chcą teraz wiedzieć, czy ciężko chorzy pacjenci z wysokim poziomem tych przeciwciał uzyskaliby lepsze wyniki, gdyby przeciwciała zostały zablokowane lub usunięte.

„Nie wiemy jeszcze, co pobudza organizm do produkcji tych przeciwciał, więc następnym krokiem będą dodatkowe badania w celu zidentyfikowania wyzwalaczy” – mówi Knight. Naukowcy prowadzą również obecnie randomizowane badanie kliniczne o nazwie DICER. Testują w nim dobrze znany środek przeciwzakrzepowy, dipirydamol u pacjentów z COVID-19, aby ustalić, czy jest on skuteczniejszy niż placebo w zmniejszaniu nadmiernych skrzepów krwi.

Czytaj też:

Badanie ujawnia podgrupę pacjentów z COVID-19, którzy szybko wracają do zdrowia i utrzymują przeciwciała