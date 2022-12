Możesz ocenić swojego lekarza albo wizytę na SOR. Jest specjalna ankieta

Ankietę znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) podkreśla, że opinie pacjentów mają pomóc określić najczęstsze problemy i ustalić te obszary, które wymagają zmian.

Co znajduje się w ankiecie dla pacjentów?

Ankieta na IKP składa się na nią 5 pytań, które dotyczą zrealizowanych świadczeń, a konkretnie:

łatwości zapisania się na wizytę,

zaangażowania pracowników rejestracji,

zaangażowania lekarza,

jakości otrzymanej informacji,

prawdopodobieństwa polecenia placówki w przyszłości.

Każdą z tych rzeczy można ocenić w skali od 1 do 10.

Jak wypełnić ankietę i ocenić lekarza?

Pacjencki serwis pacjent.gov.pl zachęca do wypełniania ankiet i wyjaśnia, w jaki sposób to zrobić: zrealizowane świadczenia znajdziesz w zakładce „Historia leczenia” i dalej „Zdarzenia medyczne” – link do ankiety jest pod opisem każdego zdarzenia medycznego. Ankieta jest anonimowa. Chociaż wypełniana jest na IKP, to nie dołączają się do niej dane pacjentów. Aplikacja IKP, którą można pobrać na telefon jest bezpłatna.

Nie tylko ankiety – część osób dostanie telefon z NFZ

Od 19 grudnia trwa też ankietowanie osób, które skorzystały z leczenia u specjalisty. Mogą do nich dzwonić ankieterzy w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Można potwierdzić tożsamość ankietera pod bezpłatnym numerem 800 190 590. I jak przypomina NFZ, ankieterzy znają tylko numer telefonu i płeć pacjenta, nazwę placówki oraz datę pierwszej konsultacji. Nie znają imienia i nazwiska, numeru PESEL, nie wiedzą, jakich świadczeń medycznych udzielono i nie mają prawa o te informacje pytać. Podobnie jak w przypadku ankiety na koncie IKP, zadadzą 5 pytań dotyczących m.in zaangażowania lekarza i łatwości zapisania się na wizytę.

Czytaj też:

Może do ciebie zadzwonić ankieter NFZ. Tych informacji mu nie przekazuj!Czytaj też:

Gdzie szukać pomocy dla dziecka w kryzysie psychicznym