Za 2 tygodnie oficjalnie pożegnamy pandemię. Wciąż są zgony z powodu COVID-19

Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport tygodniowy. Wynika z niego, że od 8 do 14 czerwca koronawirusem zakaziło się 238 osób – w 50 przypadkach była to reinfekcja. W tym czasie z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 2 osoby, a sam koronawirus bezpośrednio przyczynił się do jednego zgonu. W tym tygodniu 103 osoby wymagały hospitalizacji. Lekarze apelują do pacjentów, aby nadal nie lekceważyć objawów mogących wskazywać na COVID-19, takich jak ból gardła, mięśni, kaszel, katar czy zapalenie spojówek.

Nie ma województw wolnych od zakażeń koronawirusem

Zachorowania w poszczególnych województwach od 8 do 14 czerwca rozłożyły się następująco:

mazowieckie – 40,

śląskie – 32,

świętokrzyskie – 21,

lubelskie – 20,

małopolskie – 17,

dolnośląskie – 15,

kujawsko-pomorskie – 15,

łódzkie – 12,

podlaskie – 12,

zachodniopomorskie – 12,

podkarpackie – 11,

pomorskie – 11,

wielkopolskie – 11,

lubuskie – 9,

opolskie – 9,

warmińsko-mazurskie – 5.

4 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Spada liczba wykonanych testów. W ubiegłym tygodniu przetestowano 11,9 tys. osób. Tydzień wcześniej – ponad 14 tys. Ministerstwo Zdrowia opublikowało też raport dobowy – mówi on o 53 zakażeniach koronawirusem. Zgonów nie odnotowano.

Tygodniowe raporty koronawirusowe

Tygodniowy raport covidowy w ostatnich tygodniach prezentował się następująco (wyniki dotyczą raportów publikowanych we środy):

14 czerwca – 238 zakażeń koronawirusem, 3 zgony (z powodu COVID-19, jak również chorób współistniejących),

7 czerwca – 341 zakażeń koronawirusem, 7 zgonów,

31 maja – 399 zakażeń koronawirusem, 6 zgonów,

24 maja – 627 zakażeń koronawirusem, 6 zgonów,

17 maja – 736 zakażeń koronawirusem, 4 zgony,

10 maja – 964 zakażenia koronawirusem, 17 zgonów,

3 maja – 1272 zakażenia, 17 zgonów,

26 kwietnia – 2457 zakażeń, 9 zgonów,

19 kwietnia – 4748 zakażeń, 18 zgonów,

12 kwietnia – 4761 zakażeń, 12 zgonów,

5 kwietnia – 1240 zakażeń, 13 zgonów,

29 marca – 1763 zakażenia, 31 zgonów,

22 marca – 3048 zakażeń, 29 zgonów,

15 marca – 4071 zakażeń, 26 zgonów,

8 marca – 3907 zakażeń, 19 zgonów,

1 marca – 2992 zakażenia, 14 zgonów,

22 lutego – 2770 zakażeń, 7 zgonów.

Od początku pandemiiw Polsce koronawirusem zakaziły się 6 517 494 osoby. 119 622 pacjentów zmarło.

Czy Polacy chętnie przyjmują szczepionkę przeciw COVID-19?

Na stronach rządowych podano informację, że od 27 grudnia 2020 roku (wtedy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19) podano 58 012 988 szczepionek na koronawirusa. Na ponad 58 mln szczepionek zgłoszono 18 611 niepożądanych odczynów poszczepiennych, tzw. NOP-ów. W większości były łagodne, objawiały się bolesnością w miejscu wkłucia i zaczerwienieniem.Szczepionkę przeciw COVID-19 każdego dnia przyjmuje około 100 Polaków. W poniedziałek 12 czerwca zaszczepiono 101 osób, najwięcej w województwie mazowieckim (28).

Piąta dawka szczepionki rekomendowana jest osobom o obniżonej odporności i seniorom oraz pracownikom placówek medycznych, zwłaszcza tym, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami z COVID-19. 1 lipca przestanie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego, wtedy też być może Ministerstwo Zdrowia wyda nowe rekomendacje dotyczące szczepień. Co zmienia się 1 lipca dla Polaków? W placówkach medycznych nie trzeba będzie nosić maseczek. Jednak większość lekarzy radzi, aby w tych miejscach z nich nie rezygnować, ponieważ ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się nowego wariantu X.BB.1.16, czyli Arcturusa, być może pod koniec sierpnia czeka nas kolejna fala zakażeń. Dobrym przykładem do naśladowania są Japończycy, którzy nadal stosują maseczki jako środek ochronny, zwłaszcza w środkach komunikacji miejskiej, ale też na meczach czy w sklepach.

