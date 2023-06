Żyjemy 20 lat dłużej niż nasi przodkowie. Jaka jest średnia długość życia Polek i Polaków?

Przekazując informacje o średniej długości życia mieszkańców naszego kraju, Główny Urząd Statystyczny bazuje na raporcie „Trwanie życia w 2021 roku”. Wynika z niego, że statystyczna Polka żyje 79,7 roku, natomiast Polak – 71,8 roku. Upraszczając – średni wiek życia Polek to prawie 80 lat, a mężczyzn 72, czyli między reprezentantami obu płci występuje 8 lat różnicy. Co ciekawe, w porównaniu z rokiem 2019, średnia długość życia skróciła się o około 2 lata. Zdaniem ekspertów GUS, miało to związek z pandemią COVID-19. Przed jej wybuchem długość życia systematycznie wzrastała. Obecnie mężczyźni żyją średnio o 18 lat dłużej niż w połowie ubiegłego stulecia, natomiast kobiety o 20 lat dłużej. Co ciekawe, dłużej żyją osoby mieszkające w miastach w stosunku do mieszkańców wsi. Różnica jest jednak nieznaczna – wynosi zaledwie kilka miesięcy.

Gdzie mieszkają osoby żyjące najdłużej?

W Polsce występuje duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia w przekroju wojewódzkim. W 2021 r. rozpiętość między skrajnymi wartościami wskaźnika dla mężczyzn wynosiła 3 lata. Najkrócej żyli mężczyźni mieszkający w województwie lubelskim (70,5 roku), natomiast najdłużej w województwie małopolskim (73,5 roku).Wśród kobiet zróżnicowanie jest mniejsze i wynosi 2,1 roku. Kobiety najkrócej żyją w województwie kujawsko-pomorskim i śląskim (78,9 roku), z kolei najdłużej – w małopolskim (81 lat).

We wszystkich województwach panie umierają w późniejszym wieku niż panowie. Dysproporcja między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn i kobiet największa jest w podlaskim (8,9 roku), a najmniejsza w pomorskim (7,4 roku).

Przy tworzeniu raportu szczegółowo przeanalizowano statystyki dotyczące największych miast w kraju. Pod uwagę wzięto Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, a także podregiony katowicki i trójmiejski. Najdłuższe trwanie życia odnotowano w Krakowie (74,8 roku dla mężczyzn, 81 lat dla kobiet). W przypadku mężczyzn najkrótsze było w Łodzi (70,5 roku), a dla kobiet – w podregionie katowickim (78,3 roku). Największą różnicę między trwaniem życia mężczyzn i kobiet odnotowano w Szczecinie (8,1 roku). Na tle innych wielkich miast bardzo niekorzystnie wypadają podregion katowicki oraz Łódź, w których trwanie życie jest o ponad rok krótsze niż średnia krajowa.

Kto żyje dłużej niż Polacy?

Z danych Eurostatu wynika, że Polska, pod względem oczekiwanej długości trwania życia mężczyzn (72,5 roku), zajmowała dopiero 28 miejsce spośród 35 krajów uwzględnionych w bazach Eurostatu, wyprzedzając jedynie Bułgarię, Litwę, Rumunię, Łotwę, Serbię, Macedonię Północną oraz Węgry. W Europie występowało duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia. Najdłużej żyją mieszkańcy Islandii i Norwegii – 81,6 roku, najkrócej – Bułgarii – 70 lat. Wśród kobiet najdłuższe trwanie życia odnotowano we Francji – 85,3 roku, a najkrótsze w Macedonii Północnej – 76,7 roku. W krajach, w których oczekiwana długość życia była stosunkowo krótka, różnica między trwaniem życia mężczyzn i kobiet – poza nielicznymi wyjątkami – była bardzo duża. Kraje, w których rozpiętość ta była największa to: Litwa (10 lat), Łotwa (9,4 roku), Estonia (8,6 roku) oraz Polska (8,2 roku), a najmniejsza to: Islandia (3 lata), Norwegia (3,3 roku), Holandia (3,4 roku) oraz Lichtenstein (3,4 roku).

Na co najczęściej umierają Polacy?

Dominującą przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia – stanowią 36 procent wszystkich śmierci. Choć, analizując dane sprzed 30 lat, można powiedzieć, że rzadziej umieramy z powodu palenia papierosów, wysokich wartości ciśnienia i cholesterolu. Osoby zmagające się z chorobami kardiologicznymi, są dziś lepiej zaopiekowane. Warto natomiast zwrócić uwagę, że współczynnik zgonów z powodu chorób układu krążenia wśród mężczyzn w wieku poniżej 45 lat jest ponad 3 razy wyższy niż wśród kobiet w tym wieku.

Drugi najczęstszy powód śmierci w Polsce to choroby nowotworowe – stanowią przyczynę 23 procent wszystkich zgonów, choć obserwuje się niewielki spadek umieralności we wszystkich grupach wieku. Co ciekawe, w ostatnim trzydziestoleciu współczynnik zgonów zarówno mężczyzn, jak i kobiet w wieku od 0 do 44 lat zmniejszył się dwukrotnie. Mieszkańcy Polski umierają też z tzw. przyczyn zewnętrznych, tzw. wypadków i urazów. Inne przyczyny śmierci to choroby układu oddechowego i pokarmowego.

Choć średnia długość życia w Polsce się wydłużyła, eksperci GUS obawiają się, że sytuacja może się zmienić. Głównie ze względu na coraz większy odsetek osób otyłych. Nadmierną masę ciała ma 53 procent kobiet i 68 procent mężczyzn. Otyłość sprzyja rozwojowi cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych i niektórych nowotworów.

