Aborcja w warszawskich szpitalach. „Nie bójcie się, zgłaszajcie się do nas na izbę przyjęć”

Na temat oświadczenia wypowiedziała się zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska, która podkreśliła, że każdym stołecznym szpitalu każda kobieta zawsze może liczyć na pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz na szacunek dla swoich wyborów i praw.

Ile aborcji dokonano w Warszawie?

Kaznowska podała też statystyki dotyczące przerywania ciąży w warszawskich szpitalach. – Podam państwu statystyki, których nigdy wcześniej nie podawaliśmy, bo nie chcemy sprowadzać kobiet w ekstremalnie trudnej sytuacji życiowej stojących wobec jeszcze trudniejszych wyborów do statystyki. Teraz to jednak konieczne. W roku 2018 – 6 zabiegów przerwania ciąży z przyczyn medycznych lub z powodu gwałtu. Rok 2019 – 2 procedury, rok 2021 – 1 procedura. Rok 2021, po wejściu w życie wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej – 4 procedury, w roku 2022 – 7 procedur, w pierwszej połowie 2023 roku – 8 procedur – wyliczyła Renata Kaznowska.

Co jest w oświadczeniu dyrektorów szpitali?

– Nie odmawiamy pacjentkom pomocy w sytuacji zagrożenia życia. W takiej sytuacji przerwanie ciąży traktujemy jak element leczenia. Nie zarejestrowaliśmy żadnych skarg w takich kwestiach. Kobiety mogą czuć się w naszym szpitalu bezpiecznie – mówiła Beata Pawlus, wicedyrektorka Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego.

Oświadczenie, które podpisali dyrektorzy stołecznych szpitali jest odpowiedzią na, jak to określili, medialne insynuacje, że w placówkach jest utrudniony dostęp do leczenia i zgodnych z prawem procedur. Dr Michał Ciebiera, dyrektor Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet, podkreślił, że w stolicy każda pacjentka otrzyma pomoc. – Pacjentki, które są w stanie zagrożenia życia – nie bójcie się, zgłaszajcie się do nas na izbę przyjęć. Nasi lekarze mają najwyższe wartości etyczne. My nie oceniamy pacjentki, pomagamy każdej tak, jak może pomóc lekarz. Nasi psychologowie mogą pomóc jej z problemem, który pojawia się w jej głowie. Zapraszamy do naszego szpitala w każdej sytuacji – zaapelował dr Ciebiera.

Oświadczenie dyrektorów warszawskich szpitali podpisali: dr hab. Michał Ciebiera (Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet) dr Dorota Gałczyńska-Zych (Szpital Bielański), dr Wojciech Puzyna (Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o.), dr Andrzej Golimont (Szpital Praski), Artur Krawczyk (Warszawski Szpital Południowy), Maria Dziura (Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny). Pełna treść oświadczenia jest dostępna na stronach urzędu miasta.

