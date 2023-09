Szczepionka na RSV w Polsce. Polscy seniorzy mogą z niej skorzystać jeszcze przed zimą

To pierwszy na świecie preparat ochronny przeciwko RSV (syncytialny wirus oddechowy) dla seniorów. Został dopuszczony do obrotu zarówno przez amerykańską Agencję Żywności i Leków, jak i Europejską Agencję Leków. Zanim wydano zgodę, środek został wielokrotnie przebadany pod kątem efektywności bezpieczeństwa. Wg badań, szczepionka wykazuje ogólną skuteczność na poziomie 86,2 proc. i nie wywołuje poważnych skutków ubocznych. Zgłaszane objawy niepożądane w grupie pacjentów, którzy przyjęli szczepionkę, to przede wszystkim dolegliwości bólowe w obrębie mięśni, stawów czy głowy.

Szczepionka dla określonej grupy pacjentów

Szczepionka powstała z myślą o osobach, które ukończyły 60 rok życia. Seniorzy są bowiem najbardziej narażeni na ciężki przebieg zakażenia RSV. Syncytialny wirus oddechowy może doprowadzić do wielu groźnych powikłań w postaci chorób dolnych dróg oddechowych czy zapalenia płuc. Te schorzenia nierzadko bywają śmiertelne.

O zabezpieczeniu się przed zakażeniem powinni pomyśleć przede wszystkim pacjenci zmagający się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, takimi jak cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze, obturacyjna choroba płuc czy niewydolność krążeniowa. Należy pamiętać, że tego typu przypadłości znacznie obniżają reakcje immunologiczne organizmu, a co za tym idzie, zwiększają podatność na infekcje i patogeny. Przed podjęciem decyzji o szczepieniu warto skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym lub lekarzem pierwszego kontaktu, by wykluczyć istnienie tymczasowych przeciwwskazań do przyjęcia preparatu (to np. gorączka).

RSV – objawy i rozwój zakażenia

Syncytialny wirus oddechowy przenosi się drogą kropelkową. Ryzyko zakażenia zwiększa przebywanie w pobliżu osoby zarażonej, która kicha lub kaszle. Patogen może również bytować na przedmiotach dotykanych przez nosiciela. RSV może rozwijać się w organizmie przez kilka dni, zanim da o sobie znać. Pierwsze objawy infekcji przypominają zwykłe przeziębienie. Pojawia się kaszel, ból gardła i mięśni, katar lub uczucie zatkanego nosa, zmęczenie oraz utrata apetytu. W miarę upływu czasu do wymienionych wyżej symptomów dołączają kolejne – duszności, gorączka, trudności w oddychaniu itp. Do zakażeń dochodzi najczęściej w sezonie jesienno-zimowym.

