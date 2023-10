Ważna informacja dla pacjentów. Ta zmiana weszła w życie 1 października

Papier odchodzi do lamusa. Od 1 października zlecenie na wyroby medyczne można wystawić tylko w formie elektronicznej. To istotna zmiana dla wielu pacjentów, ponieważ do tej pory mogli korzystać z papierowych zleceń. Teraz nie jest to już możliwe, a e-zlecenia są dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia obowiązkowe.

Zlecenie na wyroby medyczne – jak je uzyskać?

Zlecenie na wyroby medyczne może wystawić tylko osoba uprawniona, w tym przypadku to lekarz, pielęgniarka, położna, felczer lub fizjoterapeuta. Zlecenie realizuje się dokładnie tak samo jak e-recepty. Można to zrobić w aptece lub w sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Cała procedura jest bardzo prosta: wystarczy podać PESEL oraz numer identyfikacyjny elektronicznego dokumentu, czyli e-zlecenia. Specjalny, czterocyfrowy kod otrzymasz w wiadomości e-mail lub SMS-ie, jeśli uzupełniłeś odpowiednie pola w zakładce Moje Konto na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Co z pacjentami, którzy nie podali adresu e-mail i numeru telefonu? Wówczas wystarczy poprosić osobę wystawiającą zlecenie o druk informacyjny, na którym będzie podane wszystko, co jest potrzebne do zrealizowania zlecenia.

Papierowe zlecenie na wyroby medyczne – są wyjątki

NFZ przewidział dwie wyjątkowe sytuacje, kiedy uprawnione osoby będą mogły wypisać papierowe zlecenie. Z tego rozwiązania można skorzystać w przypadku braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ lub braku możliwości podpisania zlecenia (np. podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Czym są wyroby medyczne?

Wyroby medyczne to nazwa różnego rodzaju produktów, służących do diagnozowania, monitorowania stanu zdrowia, leczenia, rehabilitacji lub łagodzenia objawów chorobowych. W grupie wyrobów medycznych znajdują się między innymi wózki inwalidzkie, protezy, implanty piersi, zastawki serca, obuwie ortopedyczne, okulary, glukometry, ciśnieniomierze, cewniki, pieluchomajtki, cewniki jednorazowe, sprzęt stomijny, opatrunki hydrożelowe, aparaty słuchowe, okulary, inhalatory i wiele innych.



