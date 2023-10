Czy lekarz przyjmujący prywatnie może wystawić skierowanie na NFZ? Jest ważny warunek

Skierowanie to dokument, który umożliwia skorzystanie z usług medycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, między innymi wykonanie badań diagnostycznych. Do skorzystania z tego prawo ma każda osoba, która posiada ubezpieczenie zdrowotne. Pacjenci często jednak mają wątpliwości, czy takie skierowanie może wystawić lekarz, który przyjmuje w prywatnym gabinecie.

Czy lekarz w prywatnym gabinecie może wystawić skierowanie na NFZ?

Warunkiem koniecznym, żeby pacjent mógł skorzystać z danego świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest wystawienie skierowania przez lekarza. Może je wydać lekarz, który ma podpisaną umowę z NFZ lub pracuje w placówce, która zawarła taką umowę. Jeśli ten warunek nie jest spełniony – lekarz nie może wystawić takiego skierowania (które będzie respektowane przez NFZ). Warto więc sprawdzić to wcześniej przed wizytą, jeśli zależy nam na otrzymaniu takiego dokumentu. Skierowania na badania finansowane ze środków publicznych nie dostaniemy podczas wizyty w prywatnym gabinecie bez umowy z NFZ.

Wystawienie skierowania przez lekarza prywatnego umożliwia pacjentowi skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez państwo, co oznacza, że NFZ pokryje część lub całość kosztów związanych z leczeniem lub badaniami. Warto jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie świadczenie podlegają refundacji przez NFZ. Dodatkowo nie do każdego lekarza potrzebne jest skierowanie.

Czy lekarz prywatny może wypisać skierowanie do szpitala?

W kwestii wystawiania skierowania do szpitala wygląda to nieco inaczej. Takie skierowanie może wystawić każdy lekarz, niezależnie od miejsca wykonywania praktyki – zarówno ten przyjmujący na NFZ, jak i lekarz w gabinecie prywatnym, który nie ma zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Takie skierowanie jest wystawiane w sytuacji, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty poprzez leczenie ambulatoryjne. Podczas przyjmowania do szpitala nie jest ważne, czy lekarz posiada umowę z NFZ, ale to, czy dany pacjent jest ubezpieczony. Skierowanie do szpitala zachowuje swoją ważność do czasu przyjęcia pacjenta na leczenie. Sprawdźcie też, ile jest ważne skierowanie na badania i do lekarzy.

Czy lekarz przyjmujący prywatnie może wystawić receptę z refundacją?

Zdarza się, że pacjenci, korzystając z pomocy lekarza podczas prywatnej wizyty myślą, że nie może on wystawić recepty na lek refundowany. Jest to błędne przekonanie. Jeżeli pacjent jest ubezpieczony, to lekarz przyjmujący prywatnie może wystawić mu receptę refundowaną przez NFZ. Pacjent może otrzymać taką receptę, niezależnie od tego, czy lekarz ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy nie. Wynika to z faktu, że refundacja leku czy też wyrobów medycznych jest uprawnieniem każdego ubezpieczonego pacjenta.

Należy jednak pamiętać, że w wystawianiu recept na darmowe leki dla dzieci i seniorów obowiązują pewne ograniczenia. Receptę na takie bezpłatne leki może wypisać jedynie lekarz, który ma zawartą umowę z NFZ. W tej sytuacji, jeżeli pacjent skorzysta z prywatnej wizyty – nie będzie mógł zrealizować recepty na darmowe leki.

