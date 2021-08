Nadzieja dla chorych na raka trzustki. Pomóc może nowa kombinacja 3 leków

Mieszanka trzech eksperymentalnych leków immunoterapeutycznych w przypadku raka trzustki nie tylko zmniejsza istniejące guzy nowotworowe, ale jest w stanie nawet całkowicie je eliminować – przekonują badacze z Massachusetts Institute of Technology (MIT) na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Cancer Cell”.

Każdy z zastosowanych preparatów we wczesnych fazach badań klinicznych okazał się bezpieczny dla ludzi, ale dotąd ich wspólne działanie sprawdzono jedynie na zwierzętach.

Połączenie 3 leków naraz może dokonać przełomu w leczeniu raka trzustki

Po jednoczesnym zastosowaniu 3 innowacyjnych środków jednocześnie udało się osiągnąć zaskakująco pozytywne efekty w leczeniu raka trzustki – taki rezultat do tej pory udało się potwierdzić jedynie w przypadku myszy laboratoryjnych. Wyniki były jednak tak obiecujące, że do końca bieżącego roku zaplanowano testy potrójnej kombinacji leków na pacjentach onkologicznych.

Okazało się bowiem, że u gryzoni mieszanka 3 środków immunoterapeutycznych doprowadziła do tego, że guzy trzustki wyraźnie się zmniejszyły u połowy badanych zwierząt, a u 25 proc. z nich zniknęły całkowicie! Na dodatek po zaprzestaniu leczenia nie pojawiły się żadne kolejne zmiany nowotworowe.

„Oczywiście byliśmy bardzo podekscytowani takimi rezultatami” – zapewnia onkolog, dr William Freed-Pastror z Dana-Farber Cancer Institute, współpracujący z Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Te 3 leki okazały się najskuteczniejsze w zwalczaniu raka trzustki

W nowej terapii, która może doprowadzić do przełomu w leczeniu raka trzustki, zastosowano leki blokujące PD-L1 lub PD-1, zwane również inhibitorami punktów kontrolnych (wcześniej zostały zatwierdzone do leczenia takich nowotworów jak czerniak i rak płuc, ale dotąd uważano, że mają niewielki wpływ na raka trzustki). Po połączeniu ich z innym preparatem zwanym przeciwciałem agonistycznym CD40 oraz inhibitorem TIGIT efekty przeszły najśmielsze oczekiwania naukowców.

Warto wyjaśnić, że do tej pory zarówno inhibitor PD-1, inhibitor TIGIT, jak i przeciwciało agonistyczne CD40 nie zostały zatwierdzone do użytku przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), ale każdy z nich przeszedł już badania kliniczne II fazy.

Naukowcy zapewniają, że jeszcze w 2021 roku rozpoczną badania kliniczne nad zastosowaniem potrójnej kombinacji tych leków do walki z rakiem trzustki, który jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów świata. Co roku wykrywa się go u około 200 tys. ludzi. Tylko niecałe 10 proc. z nich ma szansę na to, by przeżyć 5 lat od postawienia diagnozy.

