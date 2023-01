Jakie są objawy szkliwiaka? Diagnostyka i leczenie tego nowotworu

Szkliwiak (ameloblastoma) to rzadki nowotwór zębopochodny, który przez długi czas rozwija się bezobjawowo, naciekając okoliczne tkanki, co prowadzi do ich zniszczenia. U kogo najczęściej diagnozowane są szkliwiaki? Jakie są przyczyny i objawy tego nowotworu? Wyjaśniamy.