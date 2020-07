Chcesz zdrowo się zestarzeć? Zmień dietę na ten wariant

Oto kolejny powód, aby jeść więcej roślin: artykuł opublikowany w Journal of the American College of Nutrition zapewnia, że ​​przestrzeganie diety opartej na roślinach jest powiązane ze zdrowym starzeniem się, czyli dożyciem sędziwego wieku wolnym od chorób układu sercowo-naczyniowego, mózgu lub innych problemów zdrowotnych.

Dlaczego dieta roślinna jest taka dobra?

Być może już wiesz, że jedzenie produktów roślinnych jest dobre dla środowiska, a także ma wiele korzyści zdrowotnych, w tym jest dobre dla serca, mózgu i jelit. Jednak autorzy badania zwracają uwagę na pewne cechy, które sprawiają, że jest to model jedzenia szczególnie korzystny w kontekście zdrowego starzenia się.

Po przeanalizowaniu prób klinicznych i badań epidemiologicznych dotyczących starzenia się naukowcy odkryli, że ludzie, którzy jedli produkty roślinne, byli do 50 procent mniej narażeni na rozwój chorób przewlekłych, w tym cukrzycy typu 2, raka i chorób serca – ryzyko tych wszystkich problemów jest wyższe w miarę starzenia się.

To oczywiście nie jest szczególnie „nowa” wiadomość. Jak przytoczono w przeglądzie, istnieje szeroki zakres istniejących badań, które wykazały, że spożywanie większej ilości pokarmów roślinnych wiąże się z mniejszym ryzykiem śmiertelności i mniejszą liczbą przypadków chorób przewlekłych. Ponadto pożywienie roślinne jest normą we wszystkich tzw. niebieskich strefach, czyli miejscach na świecie, w których ludzie regularnie żyją powyżej 100 lat bez żadnych problemów zdrowotnych. Chociaż te strefy – Okinawa, Japonia, Sardynia, Włochy, Kostaryka, Ikaria, Grecja i Loma Linda w Kalifornii – znajdują się w różnych częściach świata, mieszkańcy tych regionów jedzą głównie żywność pochodzenia roślinnego, w tym rośliny strączkowe, warzywa, owoce oraz zioła i przyprawy. Nie są to jednak diety w pełni wegańskie – w tych obszarach zazwyczaj je się ryby, ser i od czasu do czasu kawałek czerwonego mięsa podczas uroczystości.

Zacznij jeść więcej roślin już dziś

Chcesz jeść więcej roślin, aby żyć dłużej i zdrowiej? Oto kilka sposobów, aby zacząć już teraz – bez konieczności gruntownej zmiany sposobu odżywiania się:

1. Przygotuj 50 procent każdego posiłku na bazie warzyw.

To właśnie dietetyk Tracy Lockwood Beckerman nazywa regułą 50 procent. – Napełnianie talerza w 50 procentach warzywami jest jak zapewnienie organizmowi siatki bezpieczeństwa żywieniowego polegającej na przyjmowaniu odpowiednich witamin, minerałów i przeciwutleniaczy – mówi. Nie oznacza to, że każdy posiłek musi być sałatką lub podawany na talerzu pełnym zieleniny. Wybieraj różne produkty roślinne do przygotowania posiłków, takie jak makarony z ciecierzycy lub wiele form żywności na bazie kalafiora. Znalezienie w sklepie spożywczym żywności pochodzenia roślinnego jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

2. Spożywaj zróżnicowane źródła białka

Dla wielu osób mięso od dawna stanowi centrum każdego posiłku. Ogranicz jego spożycie, zmieniając źródła białka na to z roślin strączkowych, które wciąż zawierają mnóstwo białka. W szczególności fasola wiąże się z całą gamą korzyści zdrowotnych, takich jak poprawia zdrowia serca i jelit. (Niektórzy eksperci uważają, że codzienne spożywanie określonej ilości fasoli może pomóc ci żyć dłużej!)

3. Eksperymentuj z nowymi składnikami

Coś, co uniemożliwia niektórym ludziom przejście na dietę roślinną, to pomysł, że jedzenie roślinne jest restrykcyjne. Ale to niekoniecznie prawda: przypominamy, że nadal możesz od czasu do czasu uwzględnić mięso i nabiał w tym planie żywieniowym. Istnieją setki różnych odmian owoców i warzyw oraz rzeczy, które często pomijamy w sklepie. To twoja szansa na uruchomienie kreatywności!