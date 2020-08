40 proc. przypadków demencji można zapobiec lub je opóźnić. Wystarczy skupić się na tych czynnikach

Dwudziestu ośmiu wiodących na świecie ekspertów od demencji dodało do nowego raportu trzy nowe czynniki ryzyka: nadmierne spożycie alkoholu i uraz głowy w wieku średnim oraz zanieczyszczenie powietrza w późniejszym życiu. Dodano je do dziewięciu czynników wskazanych wcześniej przez komisję w 2017 r. Są to: słabsza edukacja we wczesnym okresie życia, utrata słuchu w wieku średnim, nadciśnienie, otyłość, palenie, depresja, izolacja społeczna, brak aktywności fizycznej i cukrzyca w późniejszym życiu (65 lat i więcej).

Czytaj także:

To jedno badanie pozwoli zdiagnozować chorobę Alzheimera na długo przed wystąpieniem objawów

Jak uniknąć demencji?

– Uczymy się, że taktyki mające na celu uniknięcie demencji zaczynają się wcześnie i trwają przez całe życie, więc nigdy nie jest za wcześnie ani za późno na podjęcie działań – mówi członek komisji lek. med. Lon Schneider, dyrektor Centrum Badań nad Chorobą Alzheimera USC i profesor psychiatrii oraz nauk behawioralnych i neurologii w Keck School of Medicine na USC.

Według raportu demencja dotyka około 50 milionów ludzi na całym świecie, a szacuje się, że liczba ta wzrośnie ponad trzykrotnie do 2050 roku, szczególnie w krajach o niskich i średnich dochodach, w których żyje około dwóch trzecich osób z demencją. Kobiety są również bardziej narażone na demencję niż mężczyźni.

– Jednak w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Anglia i Francja, odsetek osób starszych z demencją spadł, prawdopodobnie częściowo z powodu zmian stylu życia, co wskazuje na możliwość zmniejszenia ryzyka demencji poprzez środki zapobiegawcze – mówi Schneider.

Czytaj także:

10 czynników, które zwiększają ryzyko choroby Alzheimera. Na niektóre masz ogromny wpływ

9 cennych wskazówek

Schneider i członkowie komisji zalecają decydentom i osobom indywidualnym podjęcie następujących działań:

Staraj się utrzymać skurczowe ciśnienie krwi na poziomie 130 mm Hg lub niższym od 40. roku życia

Używaj aparatów słuchowych przy ubytku słuchu i ograniczaj utratę słuchu, chroniąc uszy przed wysokim poziomem hałasu

Zmniejsz narażenie na zanieczyszczenie powietrza i bierną ekspozycję na dym tytoniowy

Zapobiegaj urazom głowy

Ogranicz spożycie alkoholu do nie więcej niż 21 jednostek tygodniowo (jedna jednostka alkoholu to 10 ml lub 8 g czystego alkoholu)

Rzuć palenie i wspieraj innych w rzucaniu palenia

Zapewnij swoim dzieciom wykształcenie

Prowadź aktywne życie w wieku średnim i późniejszym

Zmniejsz otyłość i związany z nią stan cukrzycy.

Raport opowiada się również za holistyczną, zindywidualizowaną i opartą na dowodach opieką nad pacjentami z demencją, wśród których zazwyczaj odnotowuje się większy odsetek przypadków hospitalizacji z powodu chorób, które są potencjalnie możliwe do opanowania w domu i którzy są bardziej narażeni na COVID-19. Ponadto autorzy raportu zalecają zapewnienie interwencji opiekunom rodzinnym, którzy są zagrożeni depresją i lękiem.

Czytaj także:

Mazowiecki Urząd Marszałkowski przeznaczy 17 mln zł na pomoc osobom z Alzheimerem. „To ścieżka pracy z pacjentem”