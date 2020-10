Szczepionka na grypę – co powinny wiedzieć o niej osoby w wieku 50 lat i starsze?

Problem ze szczepieniami osób starszych polega na tym, że wiele z nich uważa, że nie potrzebują szczepionki przeciw grypie. Najczęstszym błędnym przekonaniem jest to, że szczepionka nie działa. Chociaż prawdą jest, że szczepienie przeciw grypie nie jest jedną z najskuteczniejszych szczepionek, jest głównym sposobem zapobiegania grypie.

Szczepionka na grypę – korzyści dla seniorów

Korzyści ze szczepienia przeciw grypie są ogromne. Może ono ograniczyć zaraźliwość, jeśli zachorujesz, i złagodzić przebieg choroby, jeśli nie zapobiegnie grypie całkowicie.

Szczepienie przeciw grypie jest szczególnie ważne w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa. Może nie tylko pomóc obniżyć ryzyko zachorowania na grypę, ale może zmniejszyć obciążenie systemu opieki zdrowotnej, który już boryka się z COVID-19.

Ponadto istnieje ryzyko zachorowania na grypę i COVID-19 w tym samym czasie, a objawy mogą być bardzo podobne.

Szczepienie przeciw grypie może uratować życie

Zarażenie się grypą może być coraz bardziej niebezpieczne w miarę upływu lat. Według CDC wśród osób w wieku 65 lat i starszych występuje około 70 do 90 % zgonów związanych z grypą sezonową i od 50 do 70% przypadków hospitalizacji związanych z grypą. Warto również zauważyć, że ryzyko wystąpienia ciężkiej choroby spowodowanej COVID-19 wzrasta wraz z wiekiem. Osoby po pięćdziesiątce są bardziej narażone na ciężki przebieg tej choroby niż osoby po czterdziestce, a osoby po sześćdziesiątce i siedemdziesiątce są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby niż osoby po pięćdziesiątce, jak podaje CDC.

Twój układ odpornościowy słabnie wraz z wiekiem, a co za tym idzie, obniża się jego zdolność do zwalczania wirusów i powrotu do zdrowia po chorobie.

Co więcej, starsze osoby mogą cierpieć na choroby, takie jak cukrzyca, POChP i rak, które obniżają ich odporność i zwiększają ryzyko zachorowania na grypę, jak wynika z raportu National Foundation for Infectious Diseases z września 2018 roku.

Warto wiedzieć jednak, że szczepionka przeciw grypie nie zapobiegnie zachorowaniu na COVID-19, co wielokrotnie podkreślają specjaliści w zakresie ochrony zdrowia. Jednak może znacząco obniżyć ryzyko zachorowania na grypę, która w połączeniu z zakażeniem koronawirusem mogłaby być bardzo niekorzystna w skutkach.

