Szczepionka na koronawirusa. Jak długo będzie chronić przed COVID-19?

Ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu powiedział PAP, że trwają intensywne prace nad stworzeniem szczepionki przeciw SARS-CoV-2 i badania nad skutecznym lekiem na COVID-19.

„W obecnej chwili wydaje mi się bardziej realne, choć też mówię to z pewną dozą ostrożności, że prędzej będziemy mieć skuteczną szczepionkę na koronawirusa niż skuteczny i uniwersalny lek. A to dlatego, że zróżnicowane tło kliniczne chorych wymaga wdrażania różnych schematów terapeutycznych w zależności od charakterystyki pacjenta. Mamy już 9 szczepionek, które są w fazie trzeciej badań klinicznych, czyli w fazie ostatecznej, obejmującej testami bardzo duże grupy” – mówił.

Dodał, że chociaż tempo prac nad szczepionką przeciw SARS-CoV-2 jest zdumiewające, to na ostateczne efekty prac trzeba będzie poczekać.

Kiedy będzie szczepionka na koronawirusa?

„Mając już teraz aż 9 preparatów w trzeciej fazie są duże szanse, że szczepionkę będziemy faktycznie w końcu mieć. Aczkolwiek nie będzie to za kilka tygodni, nie za kilka miesięcy – myślę jednak, że 2021 rok jest realny. Potrzeba czasu, aby sprawdzić bezpieczeństwo i skuteczność, nikt nie chciałby wprowadzenia preparatu, który nie spełni tych warunków” – podkreślił.

Ekspert wskazał jednak, że w kontekście kontroli dynamiki rozprzestrzeniania się zakażenia kluczową kwestią będzie to, jak długa będzie trwała ochrona po takiej szczepionce.

Tłumaczył, że sytuacja będzie zupełnie inna w momencie, kiedy po zaszczepieniu danej osoby będzie ona chroniona tylko przez rok (jak np. w przypadku szczepionek przeciw grypie – PAP), czy w momencie, kiedy szczepienia dadzą ochronę np. do 5 lat.

„Od tego, jak szybko szczepionki się pojawią i na jaki czas będą one dawać ochronę przed koronawirusem zależy to, kiedy uda nam się opanować pandemię” – zaznaczył.

Dr hab. Piotr Rzymski podkreślił jednak, że dobrą wiadomością jest fakt, że obecnie na całym świecie jest łącznie ponad 320 preparatów, nad którymi prowadzi się badania – w różnych fazach.

„Preparaty te są proponowane przez firmy związane z różnymi państwami. Dobrze też, że są to zróżnicowane szczepionki oparte na różnych rozwiązaniach technologicznych, bo zwiększa to szansę na to, że któryś z nich faktycznie będzie działać” – zaznaczył ekspert. (PAP)

Autor: Anna Jowsa

