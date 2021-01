Zdrowotny napar z kurkumą na chłodne dni. Przepis Agnieszki Cegielskiej

Czas zimy oraz pandemia koronawirusa skłaniają wiele osób do zadbania o swoją odporność. Jednym ze sposobów, by to osiągnąć, jest picie zdrowotnych naparów. Działają profilaktycznie – chronią przed rozwojem infekcji i chorób dzięki zawartości odżywczych składników. Szczególnie warto zwrócić uwagę na napar z kurkumą, który zawiera również imbir oraz cynamon cejloński.

Dlaczego warto przygotować napar z kurkumą?

Kurkuma zawiera duże ilości substancji czynnej zwanej kurkuminą. Kurkumina jest jednym z najsilniejszych związków przeciwutleniających o działaniu przeciwzapalnym, przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym, i oczyszczającym. Innym zdrowym składnikiem w naparze jest cynamon. Badania wykazały, że cynamon ma najwyższą wartość przeciwutleniającą spośród wszystkich przypraw. Podobnie jak imbir, jest również stosowany w łagodzeniu nudności. Imbir z kolei wykazuje silne działanie przeciwzapalne, chroniąc w ten sposób organizm przed rozwojem różnych schorzeń.

„To jest jeden z moich ulubionych naparów, z którym – kiedy jest chłodno – praktycznie się nie rozstaję” – napisała znana prezenterka Agnieszka Cegielska.

Przepis na napar z kurkumą

Składniki:

kurkuma w proszku

świeży imbir

kilka goździków

laska cynamonu cejlońskiego

miód, na przykład lipowy

pigwa lub cytryna

Sposób przygotowania:

Do dzbanka wsyp łyżkę stołową kurkumy, kawałek pokrojonego świeżego imbiru, kilka goździków oraz laskę cynamonu cejlońskiego. Zalej 3/4 dzbanka wrzątkiem. Przykryj dzbanek, aby zatrzymać wewnątrz wszystkie smaki. Po odczekaniu 5-10 minut dolej przestudzonej przegotowanej wody i dopraw napar miodem i pigwą lub wyciśniętym sokiem z cytryny.

*Pamiętaj, że ani miodu, ani cytryny nie dodajemy do wrzątku, ponieważ stracą wtedy swoje właściwości. Ilość dodawanego miodu zależy od własnych preferencji.

Na zdrowie!

