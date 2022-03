Terytorialsi z Hajnówki zebrali pomoc medyczną dla wojsk ukraińskich

Zbiórka "Na pomoc Ukrainie" połączyła pracowników hajnowskiego szpitala oraz żołnierzy 14 batalionu lekkiej piechoty. Z jej pomysłem wystąpiła Angelika, żołnierz oraz pracownik szpitala. Wśród zebranych rzeczy znalazły się m.in. bandaże, gazy, płyny do dezynfekcji, koce termiczne, kroplówki, igły, aparaty tlenowe, laryngoskopy, rurki intubacyjne, termometry, ciśnieniomierze, słuchawki i aparaty do kroplówek oraz specjalne pakiety dla żołnierzy i dzieci.

– To wszystko trafi do Obrony Terytorialnej, karetek pogotowia oraz szpitali, w tym szpitala dziecięcego w Kijowie – tłumaczy Angelika. – Zbiórka od razu uzyskała poparcie dyrekcji naszej placówki. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom szpitala w Hajnówce oraz osobom prywatnym, które dołączyły do tej inicjatywy – dodaje.

Pomoc medyczna od Terytorialsów

Dzięki wsparciu żołnierzy 14 batalionu lekkiej piechoty sprzęt został załadowany i przewieziony do Warszawy, skąd odebrali go ukraińscy ratownicy. Dary trafiły już do Kijowa.

Jak tylko otrzymaliśmy zielone światło, to w ciągu dwóch dni udało się wszystko dopiąć. Dostaliśmy wytyczne, gdzie trzeba dostarczyć przekazane rzeczy i już kilkanaście godzin później ruszyliśmy w trasę. Jako żołnierz i jako kapelan muszę powiedzieć, że naszemu batalionowi udało się zdać egzamin zarówno z wojskowości, człowieczeństwa, jak i chrześcijaństwa. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomogli nam zrealizować to zadanie. Już czekamy na kolejne. Bogu dzięki – powiedział ks. ppor. Paweł, kapelan prawosławny 14 batalionu lekkiej piechoty w Hajnówce.

Na podstawie decyzji ministra obrony narodowej w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, a także w pozostałych brygadach OT, funkcjonują Grupy Wsparcia Relokacji Uchodźców. Do jej praktycznych działań w Podlaskiem należy: wsparcie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w prowadzeniu punktu informacyjnego na dworcu PKP w Białymstoku, punktu recepcyjnego oraz transport wyposażenia z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

