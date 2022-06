Plastry rozgrzewające – czy działają?

Uporczywy ból pleców, mięśni i stawów potrafi znacząco ograniczyć normalne funkcjonowanie. Jednym z dostępnych rozwiązań, które warto zastosować np. w przypadku przeciążenia mięśni i stawów oraz urazu, jest przyklejenie plastra o działaniu rozgrzewającym lub chłodzącym w miejscu bólu, co przynosi szybką ulgę. Plastry do stosowania na skórę działają bezpośrednio na przyczynę bólu, łagodząc nieprzyjemne dolegliwości oraz wspierając proces leczenia uszkodzonych tkanek. Plastry przeciwbólowe pozwalają złagodzić dolegliwości w bezpieczny sposób. W przeciwieństwie do tabletek przeciwbólowych nie podrażniają żołądka i nie uzależniają oraz nie wchodzą w interakcje z przyjmowanymi lekami. Nie oznacza to jednak, że każdy może sięgnąć po plastry przeciwbólowe, bo istnieją pewne przeciwwskazania, które uniemożliwiają ich zastosowanie.

Zanim zastosujemy plastry rozgrzewające, powinniśmy zapoznać się z zaleceniami producenta, które znajdują się na opakowaniu produktu lub w dołączonej do niego ulotce. Ważne! Plastrów rozgrzewających nie powinno używać się u niemowląt oraz dzieci, które nie ukończyły 12 lat. Ma to związek z ryzykiem wystąpienia miejscowych reakcji alergicznych oraz podrażnień, bo skóra dzieci jest bardziej wrażliwa. Co więcej, stosowanie plastrów rozgrzewających u dzieci zwiększa ryzyko poparzenia skóry na skutek działania aktywnych substancji. To samo tyczy się zastosowania plastrów rozgrzewających u seniorów.

1. Plastry przeciwbólowe – rodzaje

Na rynku dostępne są plastry rozgrzewające, w których składzie znajdziemy zarówno różne substancje pochodzenia naturalnego, jak i substancje lecznicze np. leki przeciwbólowe, które uwalniane są po przyklejeniu plastra na skórę, działając bezpośrednio w miejscu występowania bólu. Plastry na ból mięśni i stawów mogą również zawierać leki o działaniu przeciwzapalnym, a także działać ogólnie, łagodząc zarówno ból, jak i stan zapalny.

Ważne jest, aby poznać mechanizm działania poszczególnych rodzajów plastrów przeciwbólowych, bo ma on kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o dobór produktu do jego zastosowania.

Wśród różnorodnych plastrów na ból pleców, ból mięśni i ból stawów oraz urazy i kontuzje wyróżniamy:

plastry rozgrzewające przeciwbólowe, w których składzie znajdziemy leki stosowane doustnie np. niesteroidowe leki o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym,

plastry rozgrzewające na bazie naturalnych substancji,

plastry chłodzące, plastry o działaniu ogólnym,

silnie działające plastry przeciwbólowe na receptę.

2. Jak działają plastry rozgrzewające?

Plastry rozgrzewające działają poprzez miejscowe ocieplenie skóry i znajdujących się pod nią tkanek. Efekt terapeutyczny i leczniczy tego rodzaju plastrów przeciwbólowych wykorzystuje naturalne mechanizmy ludzkiego organizmu, które pozwalają na redukcję bólu oraz m.in. nadmiernego napięcia mięśniowego za pomocą ciepła. Plaster rozgrzewający działa podobnie jak maść rozgrzewająca – jego zadaniem jest uaktywnienie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, które zapobiegają nadmiernej kumulacji ciepła w jednym miejscu. Dzięki mechanizmom termoregulacyjnym, które uruchamiane są w nadmiernie ocieplonym miejscu, dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych. Wówczas do miejsca bólu dostarczane są większe ilości transportowanego przez krew tlenu i substancji odżywczych. Ze względu na mechanizm swojego działania plastry rozgrzewające skutecznie łagodzą ból, rozluźniają spięte mięśnie oraz wykazują miejscowe działanie lecznicze, aktywując procesy regeneracji uszkodzonych komórek i redukcji stanu zapalnego. Ważne! Plastrów rozgrzewających nie stosujemy w przypadku nasilonego stanu zapalnego, który objawia się zaczerwienieniem i ociepleniem skóry w miejscu bólu.

W składzie plastrów rozgrzewających często znajduje się m.in. kapsaicyna, salicylan glikolu, mentol, a także sproszkowane żelazo. Mogą one zawierać w swoim składzie także leki przeciwbólowo-przeciwzapalne np. diklofenak i ibuprofen.

Wśród plastrów przeciwbólowych wyróżniamy plastry suche rozgrzewające i plastry hydrożelowe.

3. Wskazania do stosowania plastrów rozgrzewających

Plastry rozgrzewające stosowane są przede wszystkim w przypadku bólu mięśni, który związany jest z nadmiernym napięciem mięśniowym oraz długim przebywaniem w wymuszonej pozycji. Pomagają również na ból stawów, który związany jest z ich przeciążeniem. Stosowanie plastrów rozgrzewających jest zalecane przy bólach reumatycznych oraz sztywności mięśni i stawów, która ma różne podłoże. Plastry rozgrzewające świetnie sprawdzają się w przypadku bólu kręgosłupa, ramion i karku oraz stawów łokciowych i kolanowych. W zależności od rodzaju plastry rozgrzewające mogą działać od kilku godzin do nawet dwóch dni. Warto pamiętać, aby zawsze aplikować je na nieuszkodzoną, suchą skórę.

Przeciwwskazania do stosowania plastrów rozgrzewających

Jednym z przeciwwskazań do stosowania plastrów rozgrzewających jest uczulenie na zawarte w nich substancje czynne oraz nasilony stan zapalny lub świeży uraz. Jeżeli widoczne jest zaczerwienienie, pojawiła się opuchlizna, a skóra jest nienaturalnie ciepła w miejscu odczuwania bólu lub widoczne są na niej uszkodzenia, to nie należy naklejać plastra rozgrzewającego. Na każdym produkcie widnieje lista przeciwwskazań do stosowania, z którymi trzeba się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z plastra rozgrzewającego.

Jak już zostało wspomniane, plastry rozgrzewające nie mogą być stosowane u dzieci. Nie należy korzystać z nich również w czasie ciąży i karmienia piersią. Przeciwwskazania do stosowania zależne są od składu plastrów. Jeżeli jesteśmy uczuleni na substancje czynne lub nasz stan zdrowia uniemożliwia korzystanie z plastrów o określonym składzie, to możemy zastosować produkt, który nie ma żadnych substancji czynnych, a jego działanie opiera się jedynie na ogrzewaniu bolącego miejsca. Takie plastry wykorzystują reakcje fizykochemiczne, które są aktywowane w momencie, gdy wyjmiemy plaster z opakowania.

5. Jak działają plastry chłodzące?

Plastry chłodzące zawierają w swoim składzie m.in. mentol. Chłodzą one skórę i znajdujące się pod nią tkanki, redukując stan zapalny i obkurczając naczynia krwionośne. Plastry chłodzące wykazują również działanie przeciwobrzękowe.

6. Kiedy stosować plastry chłodzące?

Plaster chłodzący przynosi ulgę w przypadku stłuczeń, siniaków, krwiaków, a także spowodowanych kontuzją obrzęków. Może być także stosowany na czoło jako jeden ze sposobów redukowania bólu głowy – w aptekach dostępne są hydrożelowe plastry chłodzące specjalnie przeznaczone do łagodzenia np. migrenowego bólu głowy.

7. Przeciwwskazania do stosowania plastrów chłodzących

Przeciwskazaniem do stosowania plastrów chłodzących jest m.in. uczulenie na mentol oraz uszkodzenie lub podrażnienie skóry.

8. Skutki uboczne stosowania plastrów przeciwbólowych

Plastry rozgrzewające i plastry chłodzące mogą wywołać działania niepożądane. Występują one rzadko i są wyszczególnione w ulotce dołączonej do opakowania lub w opisie produktu. Jednym z często występujących skutków ubocznych stosowania plastrów rozgrzewających jest miejscowe podrażnienie skóry w miejscu ich aplikacji, utrzymujące się nawet do kilku dni zaczerwienienie skóry, a także świąd i pieczenie skóry. W przypadku stosowania plastrów chłodzących mogą pojawić się m.in. miejscowe reakcje alergiczne.

