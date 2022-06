5 sposobów na to, by zwalczyć senność w ciągu dnia

Senność w ciągu dnia może być objawem nieprzespanej nocy, ale również i sygnałem od organizmu, że coś dzieje się niedobrego. Senność wywołaną niedoborem snu można zwalczyć, zapewniając organizmowi regenerację i zwyczajnie pozwalając mu się wyspać. Permanentne niedospanie, uczucie zmęczenia i konieczność robienia sobie drzemek w ciągu dnia może oznaczać różnego rodzaju schorzenia.

Nie ignoruj senności w ciągu dnia

Wiele ludzi ignoruje uczucie senności, które pojawia się w ciągu dnia. Spadek koncentracji, rozkojarzenie, uczucie zmęczenia czy ospałości to sygnały, które mogą świadczyć o zaburzeniach hormonalnych, zaburzeniu wydzielania insuliny, niedoborach żelaza, a nawet problemach z nerkami czy chorobach tarczycy.

Zamiast sięgać po kolejną kawę czy napój energetyzujący, warto zastanowić się, co wywołuje uczucie senności i zmienić swoje nawyki żywieniowe oraz tryb życia. Dobrze jest także regularnie wykonywać badania profilaktyczne, by wychwycić ewentualne problemy i szybko na nie zareagować.

5 sposobów na zwalczenie senności w ciągu dnia

Aby wyeliminować problemy z sennością, warto zmienić swój tryb życia. Nadmierna senność w ciągu dnia może wynikać ze złego nocnego wypoczynku, ale też z niewłaściwych nawyków żywieniowych.

1. Popraw swoje miejsce do spania

Senność w ciągu dnia może wynikać z niedoborów snu. Przyczyniają się do nich między innymi warunki, jakie panują w sypialni. Jeśli czujemy, że jakość naszego snu jest niewłaściwa, zwróćmy uwagę na to, jaka temperatura panuje w sypialni. Może jest w niej za gorąco, może powietrze jest zbyt suche? Do pogorszenia jakości snu może przyczyniać się również zaduch. Warto przed snem zawsze dokładnie wietrzyć sypialnię i dbać o to, by wilgotność powietrza była prawidłowa.

Oprócz tego dobrze jest również zmienić pościel. Powinna być wykonana z naturalnych materiałów, które pozwalają ciału oddychać. Jeśli mamy problemy z nocnym wypoczynkiem, zainwestujmy w pościel z lnu albo bawełny, powinno to poprawić komfort naszego snu.

2. Zainwestuj w lepszy materac

Dobrym pomysłem na poprawienie jakości nocnego wypoczynku, jest zmiana materaca na lepszy. Materac do spania powinien być dostosowany do kręgosłupa, a także do masy ciała właściciela łóżka. Często zaleca się materace o średniej twardości, ale przed zakupem warto dokładnie to przeanalizować, bo może się okazać, że dla naszego ciała sprawdzi się inny rodzaj materaca. Zbyt miękki lub zbyt twardy materac może utrudniać zasypianie i sprawiać, że rano będziemy budzili się zmęczeni i połamani.

3. Redukuj stres

Senność w ciągu dnia może wynikać również z nadmiernych bodźców stresowych. U osób, które nie redukują napięć i nie wyrzucają z siebie nadmiaru stresu, wszystkie te stresogenne bodźce odkładają się w organizmie. Mogą przyczyniać się do wzrostu poziomu kortyzolu i adrenaliny, które utrudniają zasypianie i pogarszają jakość nocnego wypoczynku, w efekcie powodując zwiększenie uczucia senności w ciągu dnia.

4. Nie pozwalaj sobie na dużą ilość drzemek

Drzemka w ciągu dnia czasem wydaje się bardzo kusząca, ale warto pamiętać, że zbyt duża ilość drzemek może zaburzyć harmonogram snu i obniżyć jego wydajność. Jeśli czujemy się bardzo zmęczeni i nie możemy zwalczyć senności, pozwólmy sobie maksymalnie na 20-minutową drzemkę. Dłuższa może wywołać odwrotny efekt.

5. Ogranicz suplementy diety

To może wydawać się zaskakujące, ale przyjmowanie niektórych witamin czy suplementów diety może utrudniać nocny wypoczynek! Tak działa między innymi witamina D, która zaburza wydzielanie melatoniny, dlatego nie zaleca się przyjmowania jej na noc. Podobny efekt może pojawić się po zażyciu wieczorem witaminy B12. Jeśli chcemy brać witaminy, róbmy to rano.

Przy problemach z sennością warto również dbać o dietę, wykluczając z niej cukry proste i węglowodany, które tylko chwilowo dodają nam energii. Zdecydowanie zdrowsze będzie włączenie do jadłospisu większej ilości węglowodanów złożonych oraz warzyw.

