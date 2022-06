Jaką wodę wybrać na upalne dni? To nie takie oczywiste!

Codziennie z oddychaniem, potem i płynami ustrojowymi tracimy średnio 2,6 litra wody. Latem podczas upałów czy przy intensywnym wysiłku ten ubytek się zwiększa. Dlatego trzeba ją na bieżąco uzupełniać. Zaleca się wypijanie 1,5 – 2 litrów wody dziennie co razem z wodą z żywności daje 3- 3,5 litra na dobę.

Jaką wodę wybrać na gorące dni?

Woda to napój hipotoniczny cechujący się niższą osmolalnością (stężeniem substancji rozpuszczonej w roztworze) niż płyny ustrojowe, przez co łatwo się wchłania i szybko gasi pragnienie. Właśnie dlatego jest idealna na co dzień oraz w przypadku lekkiej aktywności.

Napój izotoniczny ma taką osmolalność co płyny ustrojowe, czyli zawiera takie samo stężenie glukozy i elektrolitów. Dzięki niemu łatwo wchłania się, a elektrolity szybko uzupełniają to, co się wypłukało. Dobrze sprawdzi się podczas upału, górskiej wyprawy lub intensywnego treningu trwającego dłużej niż 1 godzinę. Jeśli ćwiczymy po to, by schudnąć, dodatkowa porcja węglowodanów może wydłużyć ten proces. Wtedy lepiej zostać przy wodzie. Dostępne na rynku izotoniki zawierają barwniki, konserwanty i sztuczne słodziki. Lepiej zrobić ją domowym sposobem. Wystarczy 1 litr wody, sok z jednej cytryny, 2 łyżki miodu i szczypta soli.

Z wiekiem coraz trudniej odróżnić uczucie pragnienia i głodu. Mylimy je ze zmęczeniem zajadając i zapijając kawą pierwsze oznaki odwodnienia. Dlatego ważne jest przyjmowanie wody niewielkimi porcjami przez cały dzień, by zapobiegać pragnieniu. Bardzo łatwo policzyć nasze zapotrzebowanie na wodę. Należy pomnożyć 30 ml razy masę ciała. Warto by około ¾ tej ilości była czystą wodą, a ¼ innymi napojami, jak kawa czy herbata.

Wiele osób pochłoniętych codziennymi obowiązkami zapomina o piciu wody. Regularne sięganie po wodę to zdrowy nawyk, o który warto zadbać przez cały rok. Na prawidłowe nawodnienie organizmu, wpływa też dieta. Spożywając regularnie odpowiednie ilości warzyw i owoców, możemy być pewni, że dbamy też o to, by oprócz witamin i substancji odżywczych, dostarczać organizmowi odpowiedniej ilości wody – komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny z Dailyfruits.

Najlepszym źródłem w diecie są warzywa i owoce. Najmniej zawiera banan, a to i tak ponad 70%. Najwięcej ogórek – aż 97%, seler naciowy – 97% i pomidor – 95%. Owocowe źródła wody to truskawka (92%) i arbuz (92%). Latem najlepiej sięgać właśnie po nie.

Woda źródlana – tak, czy nie?

Woda źródlana (niskomineralizowana) jest wydobywana z otworów ziemnych, ale zawiera niewiele jonów minerałów – do 500 mg/l. Każda woda źródlana jest dobra dla niemowląt, ale dla dorosłych bywa zbyt uboga. Pochodzenie wody mineralnej jest podobne, ale przechodząc przez skały wzbogaca się cenne składniki mineralne. Średniozmineralizowana to 500-1500 mg/u, wysokozmineralizowana ma powyżej 1500 ml/u. Jest to najlepszy wybór dla młodzieży i dorosłych. Odnośnie gazowania wybór jest dowolny. Jeśli lubimy bąbelki i nie mamy zdrowotnych przeciwwskazań, możemy wybierać dowolnie.

„Kranówka” po przefiltrowaniu

Woda kranowa jest chlorowana ze względu na konieczność uzdatniania, niektórzy wyczuwają jego smak. Przegotowanie takiej wody jest sposobem na poprawę smaku, ale powoduje wytrącenie soli mineralnych zubożając ją. Kiedy pijemy wodę z kranu wystarczy przefiltrować ją specjalnym filtrem, dzięki czemu zostanie usunięty niepożądany chlor, a pozostawione składniki mineralne. Popularne filtry mogą jednak usuwać również cenne składniki mineralne — wapń i magnez. Wybierając filtr upewnij się, że nic takiego się nie stanie.

Prawidłowe nawodnienie jest bardzo ważne dla naszego zdrowia, nie tylko latem. Zalecenia oscylują wokół 8 szklanek po 200 ml wody dziennie. Na tę ilość ma jednak wpływ wiele czynników, jak wiek, płeć, waga, aktywność fizyczna czy nasza dieta. Woda umożliwia procesy metaboliczne, pomaga uregulować trawienie, zapobiega bólom głowy i poprawia stan skóry. W pracy czy nauce wspomaga także naszą koncentrację. Kiedy nasz organizm jest prawidłowo nawodniony, lepiej możemy skoncentrować się na zadaniach.

