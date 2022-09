5 sygnałów, które wskazują, że śpisz zbyt krótko

Niedobór snu obciąża cały organizm i pogarsza nasze samopoczucie. W takiej sytuacji organizm wysyła nam jasne sygnały, wskazujące, że nasz sen jest nieefektywny lub zbyt krótki. Jak rozpoznać niedobór snu?

1. Brak energii

Nieprzespana noc sprawia, że kolejnego dnia czujemy się, jakby przejechał nas walec. Poruszamy się o wiele wolniej niż zwykle, mamy problemy z koncentracją i trudności z kojarzeniem. Nie mamy energii do wykonywania codziennych czynności i najchętniej zwinęlibyśmy się w kulkę na kanapie.

Jeśli to tylko możliwe, to dokładnie tak powinniśmy zrobić. Niedobór snu sprawia, że organizm pracuje mniej wydajnie i nieefektywnie, dlatego aby wrócić do dobrego samopoczucia, należy po prostu go uzupełnić.

2. Nie masz nastroju

Bezsenność lub niedobór snu sprawiają, że czujemy się rozdrażnieni. Mamy dużo gorszy nastrój niż zwykle, nic nas nie cieszy, a wiele rzeczy może irytować czy złościć. Zmęczony organizm nie potrafi też dobrze poradzić sobie ze stresem, co potęguje nasze rozdrażnienie.

3. Często chorujesz

Osoby, które regularnie śpią zbyt krótko, mogą obniżać swoją odporność. Częste infekcje wirusowe czy przeziębienia wynikają z gorszej sprawności układu immunologicznego. Co więcej, niedobór snu negatywnie wpływa na funkcjonowanie komórek odpornościowych, przez co utrudnia powrót do zdrowia.

4. Twoje choroby nasilają się

U osób cierpiących na choroby przewlekłe zbyt krótki sen może prowadzić do zaostrzenia objawów schorzeń. Brak snu podnosi ciśnienie krwi i destabilizuje poziom cukru w organizmie, dlatego chorzy na nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę powinni szczególnie dbać o długość i jakość snu.

5. Brak snu prowadzi do... wzrostu wagi

Regularny niedobór snu może również negatywnie wpływać na pracę gospodarki hormonalnej i zaburzać metabolizm. To z kolei zwiększa ryzyko niewłaściwych nawyków żywieniowych oraz wzrostu masy ciała. Jeśli chcemy zachować szczupłą sylwetkę, powinniśmy więcej spać!

