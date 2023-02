Czy mała ilość snu wpływa na poziom złego cholesterolu?

Odpowiednia ilość regenerującego snu jest nam niezbędna do życia. Osoby, które śpią zbyt mało (mniej niż 6-7 godzin na dobę), mogą zauważyć znaczne pogorszenie się formy fizycznej i psychicznej. Co więcej, ważna dla naszego zdrowia jest nie tylko ilość snu, ale także jego jakość.

Ilość i jakość snu a poziom złego cholesterolu

Wysoki cholesterol LDL prowadzi do rozwoju miażdżycy. Choroba ta jest przyczyną przedwczesnych zgonów z powodu m.in. zawału serca i udaru mózgu. Poziom złego cholesterolu LDL powinny systematycznie monitorować m.in. osoby z nadwagą i otyłością, które wynikają ze schorzeń dietozależnych, a także osoby genetycznie obciążone ryzykiem rozwoju hipercholesterolemii rodzinnej.

Jak podaje serwis WebMD: brak snu może wpływać na poziom cholesterolu u mężczyzn i kobiet na różne sposoby. Jedno z badań dowiodło, że mężczyźni, którzy spali mniej niż 6 godzin przez większość nocy, mieli wyższy poziom cholesterolu LDL, ale u kobiet, które spały tyle samo, poziom cholesterolu LDL nie uległ podwyższeniu.

Co więcej, na poziom cholesterolu LDL ma również wpływ chrapanie – u osób chrapiących wzrasta poziom cholesterolu LDL i obniża się poziom cholesterolu HDL. Może to mieć związek z niską jakością snu. Jest ona skutkiem chrapania i bezdechu sennego, który bardzo często występuje u osób chrapiących, będąc jednym ze skutków ubocznych różnych schorzeń np. otyłości.

Na poziom złego cholesterolu, oprócz ilości snu, wpływają także inne czynniki. Istotne znaczenie dla zdrowia mają m.in. stosowana dieta, poziom aktywności fizycznej oraz stosowanie używek.

Ile spać, aby poprawić stan zdrowia?

Sen jest niezbędny dla odpowiedniej regeneracji organizmu. Dzięki odpowiedniej ilości snu możliwa jest odbudowa uszkodzonych stresem oksydacyjnym komórek i tkanek. Sen warunkuje również wydzielanie niektórych hormonów, dlatego jego brak oraz niska jakość nocnego odpoczynku, przyczyniają się m.in. do rozwoju schorzeń układu endokrynologicznego. Aby poprawić stan zdrowia, powinniśmy:

spać 7-9 godzin na dobę, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby organizmu;

kłaść się do łóżka przed godziną 22.00;

korzystać z właściwie dobranego materaca i poduszki;

zadbać o zdrowy mikroklimat snu.

Na jakość snu wpływa również nasz stan psychiczny, dlatego niezbędne jest zadbanie o codzienny relaks, zanim położymy się do łóżka.

Dlaczego brak snu może podnosić poziom złego cholesterolu?

Aby nasz organizm funkcjonował w prawidłowy sposób, musimy zapewnić mu odpowiednie warunki do efektywnej regeneracji. Zbyt krótki sen wpływa m.in. na wydzielanie hormonów stresu, które w destrukcyjny sposób oddziałują na kluczowe dla naszego zdrowia i samopoczucia układy m.in. układ sercowo-naczyniowy i układ nerwowy. Wysoki poziom hormonów stresu wpływa dodatkowo na nasz apetyt, sprzyjając sięganiu po niezdrowe przekąski oraz spożywaniu większej ilości pokarmów, co prowadzi do nadwagi i otyłości.

Niewystarczająca ilość snu i jego niska jakość, a także zmiany rytmu dobowego odbijają się na naszej psychice – osoby niewyspane są bardziej zestresowane, co przekłada się na ogólny stan zdrowia, zwiększając ryzyko związane z przedwczesną śmiercią z powodu chorób cywilizacyjnych.

