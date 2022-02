Czy chodzenie na siłownię każdego dnia jest dobre dla zdrowia?

Wielu z nas nie jest zachwyconym pomysłem pójścia na siłownię, by wylewać w niej siódme poty. Jednak kiedy wpadniemy w rytm, a endorfiny zaleją nasze ciało, będziemy chcieli tam wracać nawet codziennie. Istnieje wiele teorii na temat najlepszej proporcji ćwiczeń do odpoczynku, ale czy dobrze jest ćwiczyć każdego dnia?

Znalezienie odpowiedniej rutyny ćwiczeń

Nie ma jednego uniwersalnego podejścia do tego, ile dni ćwiczeń potrzebuje dana osoba. Ustalenie harmonogramu treningów, który nam służy, może być kwestią prób i błędów. „Naprawdę nie ma dokładnej odpowiedzi na to, ile razy w tygodniu ktoś powinien lub nie powinien ćwiczyć. Wszystko zależy od celów danej osoby, aktualnego poziomu sprawności i tego, co chce osiągnąć” – wyjaśnia Jacqueline Kasen z Anatomy Fitness.

Jeśli chcesz ćwiczyć codziennie, rozważ zmianę dni między treningiem cardio a treningiem siłowym. Amerykańskie Centra Kontroli Chorób (CDC) zalecają co najmniej dwa dni treningu siłowego w tygodniu, a także kardio dla zdrowia serca i układu oddechowego.

Odpoczynek jest istotny

Uważaj jednak, by się nie przetrenować. Łatwo może do tego dojść przy codziennym chodzeniu na siłownię. Możesz poczuć się zmęczony, wyczerpany lub obolały, jeśli zmuszasz się do ćwiczeń zbyt często. Ale odrobina aktywności fizycznej każdego dnia nie zaszkodzi, jeśli robisz to strategicznie. Kluczem do sukcesu jest to, aby nie przepracować mięśni ani nie ćwiczyć zbyt długo. Mówi się, że około 45 minut ćwiczeń dziennie to ilość dobra dla większości z nas. Aby nie przesadzić, zmieniaj obszary, które ćwiczysz w ciągu tygodnia, aby pojedyncze grupy mięśni nie były przetrenowane.

A jeśli czujesz potrzebę dnia na odpoczynek, nie bój się sobie na niego pozwolić. W rzeczywistości dni, w których mięśnie odpoczywają, to też dni, w których rosną. Według serwisu Livestrong podnoszenie ciężarów powoduje maleńkie naderwania mięśni, które są naprawiane podczas przestojów, dlatego odpowiedzią na brak przyrostów może być relaksujący dzień bez ćwiczeń. Dni odpoczynku mogą być również korzystne dla zdrowia psychicznego.

