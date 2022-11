Dziennik zdrowia to świetna sprawa. Pomaga ci monitorować swoje cele zdrowotne i fitness, poprzez zapisywanie codziennych czynności, zarówno zdrowych, jak i niezdrowych. Dzięki temu będziesz wiedział, czy osiągasz swoje cele, a może oddaliłeś się od nich. Poznasz także wynikające z nich odczucia i skutki. Dziennik zdrowia pozwala także zapisywać przebyte choroby, alergie lub reakcje, których doświadczałeś w przeszłości, dzięki czemu jest szczególnie pomocny, jeśli nie masz pojęcia, co powoduje określone problemy zdrowotne.

Jeśli nie korzystałeś jeszcze z dziennika zdrowia, aby mieć stały wgląd w swoje ustalone cele w zakresie zdrowia i stylu życia, następujące powody powinny cię przekonać, aby go założyć.

Czytaj też:

Co zamiast kawy na rozbudzenie o poranku?

Dlaczego warto prowadzić dziennik zdrowia?

Będziesz mieć jasny ogląd na swój styl życia

Dobrze jest śledzić codzienne informacje z pogranicza zdrowia, od diety po zwyczaje dotyczące snu lub inne harmonogramy, ponieważ może to pomóc w rozważeniu pewnych przyczyn i skutków, o których nigdy wcześniej nie myślałeś. Możesz na przykład zauważyć, że kąpiel z solą magnezową przed snem pomaga ci dobrze spać lub że wypicie ośmiu szklanek wody dziennie łagodzi wysypkę skórną.



Dowiesz się, jaka żywność powoduje u ciebie alergię

Prowadzenie dziennika żywności sprawi, że bardziej prawdopodobne będzie to, że dowiesz się, które jedzenie może powodować objawy alergii, zaburzenia jelit, problemy skórne lub inne problemy zdrowotne. Ilekroć wykazujesz reakcję na niektóre pokarmy, otworzysz swój dziennik i poszukasz wspólnych czynników. Sprawdź, czy mogłeś jeść popularne alergeny, takie jak nabiał, skorupiaki, gluten, orzechy lub jajka.



Dowiesz się, co musisz zmienić

Jeśli jesteś typem człowieka, który uwielbia rzeźbić ciało lub po prostu być wysportowanym, dobrym pomysłem jest spisywanie swoich treningów wraz z jedzonymi posiłkami. Te same metody, które pomogły uzyskać pożądane wyniki, mogą nie mieć zastosowania, jeśli nie wiesz, co na ciebie działa. Korzystanie z dzienników kondycji w celu uwzględnienia informacji o jedzeniu, ćwiczeniach i aktualnym stanie zdrowia pomoże ci uzyskać bardziej realistyczne pomiary tego, co jest dla ciebie bardziej skuteczne, dzięki czemu będziesz mógł zachować właściwe nawyki zdrowotne i styl życia, jednocześnie rezygnując z niewłaściwych.



Będziesz mieć lepszą koncentrację

Prowadzenie dziennika zdrowia pomaga zidentyfikować czynniki związane z jedzeniem, zdrowiem lub stylem życia (np. obrzęki, brak snu), które powodują zejście z dobrej drogi w zakresie planu zdrowotnego. Znajomość ich z wyprzedzeniem pomoże ci ustalić priorytety w zakresie niektórych wyborów, aby utrzymać się na dobrej drodze, a nawet może pomóc w osiągnięciu celów w zakresie odchudzania.



Pomoże ci odpowiedzialnie podchodzić do życia

Nawet jeśli zapisujesz tylko kilka kluczowych rzeczy w swoim dzienniku zdrowia, ich spisanie powinno wystarczyć, abyś śledził swoje cele zdrowotne i styl życia. Jeśli naprawdę chcesz być odpowiedzialnym za zdrowie i styl życia, przechowuj swój dziennik w widocznym miejscu, aby inni mogli cię zachęcać i wspierać.Czytaj też:

Coraz więcej Polaków ma depresję. Jak odróżnić poważny stan od gorszego nastroju?