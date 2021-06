5 najgorszych porannych nawyków. Jak je zmienić?

Dobre wejście w poranek wpływa na lepsze samopoczucie w ciągu dnia. Żyjąc w pośpiechu, często już z rana popełniamy błędy, które determinują nasze nastawienie w dalszej części dnia. Pewne nawyki bądź zaniedbania, które powtarza wiele osób, skutecznie psują poranek. Zwykłe włączanie drzemki w telefonie to poważny błąd. Dowiedzcie się, jakie błędy wiele osób popełnia z rana i jak je skorygować.

1. Wyłączanie drzemki



Przestawianie budzika o kolejne minuty, wstawanie co 10 minut ze strachem, że się zaspało i powtarzający się kilkakrotnie irytujący alarm. Dodatkowe minuty spędzone w łóżku tak naprawdę zakłócają sen, zamiast pomagać. To z kolei może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Zdaniem ekspertów bardziej uczciwym podejściem do sprawy jest po prostu ustawienie budzika na późniejszą godzinę i wydłużenie prawidłowego snu.



2. Sięganie po telefon po przebudzeniu



Poranek warto zacząć na spokojnie i powoli obudzić się, nim wsiąkniemy w wirtualny świat. Nie pozwól, by natłok informacji z rana zakłócił Twój spokój, czy nawet zepsuł humor.



3. Zbyt wczesne jedzenie cukru



Słodkie, przetworzone produkty to nie jest dobry sposób na zaczęcie dnia. Takie śniadanie nie tylko wzmaga głód, ale też wpływa negatywnie na nastrój. Osoby, które nie mogą odmówić sobie "słodkich" śniadań, powinny zrekompensować je, wprowadzając trochę ruchu po śniadaniu. Dobrym rozwiązaniem jest joga czy pilates.



4. Zapominanie o umyciu twarzy



W trakcie snu skóra ma kontakt z martwym naskórkiem i kurzem z pościeli. Między innymi dlatego warto umyć twarz po przebudzeniu!



5. Bagatelizowanie zdrowia psychicznego



W porannym pędzie łatwo zapomnieć o chwili dla siebie. Tymczasem powinniśmy mieć moment, żeby zastanowić się nad swoim obecnym stanem. Chwila medytacji pozwoli zebrać myśli i pozytywnie nastawić się na najbliższe godziny. Pamiętaj, żeby na początku dnia dać sobie czas!Czytaj też:

