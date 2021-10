Lodówka brzydko pachnie? Są na to proste sposoby

Wystarczy, że zapomnisz włożyć do pojemnika intensywnie pachnące sery czy zostawisz otwartą puszkę z mielonką. Albo schowany gdzieś w rogu pasztet zwyczajnie się zepsuje. Brzydki zapach szybko opanowuje całą lodówkę. Możesz się pozbyć smrodu, bez konieczności kupowania specjalnych detergentów.

Zrób porządek

Podstawą jest zawsze porządek. Jeśli coś się zepsuło, wyjmij produkty z lodówki, posegreguj, sprawdź terminy ważności. Ważne, aby znaleźć źródło brzydkiego zapachu. Wnętrze lodówki przetrzyj wodą z octem. Już ten zabieg ją odświeży, a ocet zadziała bakteriobójczo. Ale brzydki zapach to nie zawsze efekt nieporządku czy zepsutych produktów. Intensywnie pachnące sery, ryby czy kiełbasy warto trzymać w specjalnych pojemnikach, które zapobiegną przechodzeniu zapachu na inne produkty.

Trzy sposoby na usunięcie brzydkiego zapachu z lodówki

Aby zażegnać problem, wykorzystaj jeden z prostych sposobów. Produkty, które pochłaniają brzydkie zapachy, z pewnością masz w swojej kuchni.

Zmielona kawa



Zmiel kawę w młynku, przesyp do miseczki lub na talerzyk i wstaw do lodówki. Dla wzmocnienia efektu możesz wcześniej prażyć krótko kawę na suchej patelni.



Surowe ziemniaki



Weź dwa surowe ziemniaki, pokrój i wstaw do lodówki na dobę. Są doskonałym pochłaniaczem brzydkich zapachów.



Cytryna i soda oczyszczona



Soda ma nieocenione właściwości, pochłania wilgoć, ale też brzydkie zapachy. Wystarczy kilka łyżeczek w naczyniu włożonym do lodówki. Dołóż do tego kawałek cytryny i masz superodświeżacz domowej roboty. Możesz śmiało użyć do tego resztek cytryny.

Dlaczego czystość w lodówce jest ważna

W lodówce przechowujemy jedzenie, więc dbałość o higienę oznacza bezpieczeństwo żywności. Rozwijająca się pleśń, zgniłe warzywa, nadpsute mięso, mogą być źródłem niebezpiecznych bakterii. Raz na kilka tygodni warto zrobić generalne porządki, wyłączyć lodówkę z prądu i umyć ją dobrze, pamiętając także o uszczelkach, w których brud lubi się zbierać, zakamarkach półek, ale też zewnętrznej części chłodziarki.

