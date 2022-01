Co zrobić, by lepiej spać? 4 skuteczne sposoby

Sen jest kluczowy dla utrzymania właściwego zdrowia psychicznego i dobrej kondycji fizycznej. Czasem wystarczy kilka godzin mocnego i nieprzerywanego snu, by rano obudzić się pełnym energii. Zdarza się i tak, że budzimy się zmęczeni i osowiali, mimo że spaliśmy kilkanaście godzin. Co wpływa na jakość snu i czy można ją jakoś poprawić? Okazuje się, że tak i że nie jest to trudne.

Co wpływa na dobry sen?

Jakość snu zależy od wielu czynników, m.in. od trybu życia, diety, regularności pór zasypiania, a także od codziennych nawyków. Na rytm snu wpływa również światło, które reguluje wydzielanie melatoniny.

Jak widać, na większość z tych rzeczy mamy duży wpływ. Wprowadzenie zdrowych nawyków i zadbanie o codzienność może znacznie poprawić nasz komfort snu, a w efekcie wpłynąć na samopoczucie.

4 sposoby na dobry sen

Warto wprowadzić do swojego życia kilka nawyków, które pomogą nam stworzyć wieczorem przyjemne rytuały i ułatwią nam codzienne zasypianie.

1. Wygaś swoją aktywność

Wieczorem warto wygaszać swoją aktywność i wyciszać się przed zaśnięciem. Na 2-3 godziny przed snem postarajmy się już nie pobudzać, nie pracować, nie słuchać energetycznej muzyki. To pomoże naszemu mózgowi przetworzyć informacje z całego dnia, odpowiednio je uszeregować, a wieczorem spokojnie zasnąć.

2. Odłóż telefon

Tym, co bardzo źle wpływa na codzienny sen, jest... leżenie w łóżku z telefonem w ręku. Scrollowanie mediów społecznościowych, oglądanie filmików, rolek czy słuchanie podcastów może nas dodatkowo pobudzić. Dodatkowo, światło, które emitują smartfony, zakłóca wydzielanie melatoniny i uniemożliwia zapadnięcie w głębszy sen.

Jeśli więc chcemy posłuchać podcastu, wybierajmy te o spokojnej tematyce, które pomogą nam się wyciszyć. Media społecznościowy przeglądajmy po południu, a wieczorem postarajmy się od nich odciąć.

3. Stwórz sobie przyjemny rytuał

Każdemu inne rzeczy sprawiają przyjemność. Jednej osobie pomoże się wyciszyć ciepła kąpiel, drugiej czas spędzony z książką, trzeciej chwila medytacji przy świecach, a czwartej posłuchanie ulubionej płyty. Miły rytuał nie tylko może ułatwić zasypianie, ale także poprawia nam samopoczucie i nastrój. Po ciężkim dniu nie ma nic przyjemniejszego niż zrobienie czegoś dobrego dla siebie. A jeśli dodatkowo pomoże nam to zasnąć, to korzyść będzie podwójna.

4. Spaceruj do woli

Tym, co pomaga uregulować sen, jest aktywność fizyczna. W czasie pandemii mamy jej mniej niż wcześniej, ale wciąż możemy o to zadbać. Spróbujmy regularnie spacerować – korzyści przynosi już 30 minut aktywności fizycznej dziennie. Spacer dotlenia organizm, pobudza krążenie, a także korzystnie oddziałuje na system nerwowy. Wprowadzenie regularnych spacerów może znacznie poprawić nasze samopoczucie i nasz nocny wypoczynek. Warto spróbować!

