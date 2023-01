Plamy z krwi – skuteczne sposoby na ich usunięcie

Plamy z krwi są szczególnie trudne do usunięcia. Najlepiej od razu je zaprać, co znacząco ułatwi nam pozbycie się problematycznych zabrudzeń, jednak trzeba uważać, aby nie popełnić bardzo częstego błędu, a jest nim polanie tkaniny ciepłą wodą. Jeżeli zapierzemy plamę z krwi w ciepłej wodzie, to jedynym sposobem na jej usunięcie, może być użycie wybielacza.

Plamy z krwi – jakich błędów nie popełniać?

Ciepłej wody nie należy stosować także na inne plamy pochodzenia biologicznego, bo w wysokiej temperaturze ścinają się zawarte m.in. w krwi białka. Ciepła woda utrudnia także usuwanie plam z owoców, soków i herbat owocowych – zapierając np. plamę z soku owoców jagodowych w ciepłej wodzie, szybko zauważymy, że zmienia ona swój kolor z czerwonego na fioletowy, co oznacza, że doszło do rozkładu witaminy C.

Wracając do plam z krwi, nie powinniśmy ich zapierać ciepłą wodą, jednak musimy również pamiętać, aby do namaczania zabrudzonej tkaniny, stosować odpowiednie dodatki. Część z nich możemy znaleźć w kuchennej szafce lub apteczce.

Skuteczne sposoby na plamy z krwi

Po pierwsze i najważniejsze – plamę z krwi zapieramy w zimnej wodzie. Możemy przepłukać ubranie pod bieżącą wodą, co pomoże usunąć wchłoniętą przez tkaninę krew i znacznie ułatwi usunięcie plamy. Najszybciej usuniemy plamy z krwi, które znajdują się na syntetycznych tkaninach – w tym przypadku może wystarczyć jedynie przepłukanie materiału i zapranie plamy np. szarym mydłem.

Najmniej problemów przysparzają świeże plamy z krwi – jeżeli od razu przepłuczemy tkaninę w zimnej wodzie i zapierzemy plamę delikatnym środkiem piorącym np. szarym mydłem lub mydłem glicerynowym, to możemy zrezygnować z namaczania – wystarczy wyprać zaplamioną odzież w normalny sposób, w pralce.

Zaschnięte plamy z krwi najpierw namaczamy w zimnej wodzie, a następnie:

wypłukujemy krew pod bieżącą wodą – możemy skierować na plamę silny strumień wody, korzystając np. z prysznica;

zapieramy plamę np. szarym mydłem i po kilku minutach płuczemy;

namaczamy zabrudzoną odzież w letniej wodzie z dodatkiem soli lub sody oczyszczonej – trudne plamy możemy usunąć w wodzie z dodatkiem soli i sody w proporcji 1 łyżka na 1 litr wody. Możemy także wstępnie zapraną plamę posypać solą lub sodą i pozostawić na kilkanaście minut;

płuczemy, zapieramy szarym mydłem i wkładamy do pralki.

Innym sposobem na plamy z krwi jest zastosowanie wody utlenionej, którą polewamy zapraną odzież. Możemy też namoczyć ubranie w roztworze letniej wody i wody utlenionej, w proporcji 1 litr wody i 200 ml wody utlenionej. Woda utleniona to także doskonały odplamiacz w przypadku plam z potu.

W celu usunięcia plamy z krwi na delikatnych tkaninach możemy również zastosować skrobię ziemniaczaną – mąkę ziemniaczaną mieszamy z wodą, aby powstała gęsta papka, którą nakładamy na plamę i czekamy, aż wyschnie. Po wyschnięciu delikatnie usuwamy skrobię ziemniaczaną i pierzemy ubranie.

Na plamy z krwi, które znajdują się na zamszu, tapicerce meblowej lub innych materiałach, które trudno jest zaprać, możemy zastosować spirytus. Co ważne – plamy zawsze czyścimy od ich brzegów do środka, aby nie rozcierać zabrudzeń.

