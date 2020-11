Trycholog: Włosy trzeba myć częściej niż tylko raz

Joanna Skrzypczak prowadzi na Instagramie profil Ekspert Kosmetyczny i to tam w jednym ze swoich wpisów skupiła się na kwestii częstotliwości mycia włosów. Wyjaśniła, dlaczego jedno umycie szamponem i późniejsze opłukanie włosów to za mało.

Zawsze myj włosy dwa razy. Dlaczego?

Trycholożka zaznacza, że bez względu na to, czy masz problemy ze skórą głowy, czy nie, powinieneś myć włosy dwa razy. Jednorazowe umycie jest niewystarczające, ponieważ powoduje narastanie na skórze i we włosach warstwy krystalizacji. która z kolei może powodować świąd, łupież, brzydki zapach. A to z kolei idealne warunki do rozwoju patologicznej mikroflory. W takich przypadkach, nawet jeśli ktoś chce robić poprawiające stan skóry wcierki, nie ma to sensu, ponieważ substancje w nich zawarte nie przedostaną się przez mieszek, nie trafią głębiej – do skóry. Co więc robić? Jak radzi ekspertka:

Myj skórę podwójnie, pierwsze mycie to nawodnienie. Ja osobiście nawet dokładnie pierwszej warstwy nie spłukuję. Stosuj też regularnie peeling skóry głowy, a jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z dobrym trychologiem.

W załączonym poniżej poście z Instagrama specjalistki na dalszych zdjęciach możesz zobaczyć, jak ta warstwa krystalizacji wygląda. Jeśli nie jesteś pewien, czy ją masz, przeczesz swoje włosy palcami i zobacz, czy zostanie ci coś pod paznokciami.

