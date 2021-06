Czym jest czyrak? Przyczyny, objawy i sposoby leczenia

Czyrak to wyjątkowo trudna w leczeniu zmiana na skórze, która może pojawić się m.in. na twarzy, szyi, plecach, pośladkach, kończynach dolnych pod pachami oraz w pachwinach. Czyrak może także utworzyć się w nosie lub przewodzie słuchowym. To guz zapalny, który często osiąga dość pokaźne rozmiary. Czyraki wypełnione są ropą i pozostawiają po sobie głębokie blizny.

Czyrak – co to jest?

Z czyrakami mamy do czynienia dość często. Pojawiają się u nastolatków, u których występuje trądzik młodzieńczy o różnym nasileniu oraz u osób dorosłych. Częściej występują u mężczyzn, co ma związek z nieco inną budową skóry, zwiększonym wydzielaniem sebum przez gruczoły łojowe, a także skłonnością do rozwoju stanów zapalnych w obrębie mieszków włosowych. Czyrak jest guzem zapalnym o różnej wielkości. Może mieć zaledwie kilka milimetrów średnicy, jednak najczęściej zmiana ta osiąga znaczne rozmiary nawet kilku centymetrów. Guzy zapalne mogą występować pojedynczo lub w skupiskach. Czyrak mnogi jest szczególnie uciążliwy i trudny w leczeniu. Zmiana ta najczęściej pojawia się w okolicy pośladków, powodując dotkliwy ból.

Czyraki powstają na skutek bakteryjnego zakażenia w obrębie mieszka włosowego. Może do niego dojść na skutek zatkania gruczołu łojowego oraz uszkodzeń i innych nieprawidłowości, które prowadzą do nadmiernego namnażania się bakterii.

Przyczyny powstawania czyraków

Czyrak jest guzem zapalnym, który powstaje na skutek zakażenia gronkowcem złocistym. Bakteria ta występuje u wielu osób, nie powodują żadnych problemów zdrowotnych, jednak w przypadku pojawienia się sprzyjających warunków do nadmiernego rozwoju, zaczyna wywoływać stan zapalny.

Zakażenie gronkowcem złocistym może powodować poważne problemy podczas leczenia, bo bakteria ta staje się coraz bardziej oporna na działanie antybiotyków. Przyczyn występowania czyraków nie można upatrywać jedynie w czynnikach zewnętrznych, bo nie są one związane tylko z uszkodzeniem skóry np. podczas golenia oraz wyciskania pryszczy i dotykania niedoskonałości brudnymi rękami. Nawracające czyraki mogą być jedynie objawem poważniejszych problemów ze zdrowiem. Często pojawiają się na skutek m.in.:

obniżonej odporności organizmu,

wyniszczających chorób wirusowych (np. zakażenia wirusem HIV),

rozwoju nowotworów,

ogólnego osłabienia organizmu,

chorób przewlekłych (np. cukrzyca, schorzenia nerek i wątroby),

niedoborów żywieniowych,

zmian hormonalnych.

Często diagnozowaną przyczyną powstawania czyraków jest niedobór witamin z grupy B.

Jak wygląda czyrak?

Czyraki na skórze możemy rozpoznać po ich wyglądzie. W miejscu rozwoju wywołanego przez bakterie stanu zapalnego pojawiają się zaczerwienienie i niewielka wypukłość, którym towarzyszy ból. Zmiana stopniowo rośnie, a jej kształt przypomina wulkan. Na czubku czyraka tworzy się ropny czop oraz możemy zaobserwować zmiany martwicze, które są skutkiem niszczenia tkanek przez bakterie. Czyraków nie powinno się wyciskać, bo skutkuje to zaostrzeniem stanu zapalnego oraz nasileniem się objawów. Co więcej, wyciskanie czyraków oraz zwykłych pryszczy sprzyja zainfekowaniu zdrowej skóry.

Większość czyraków pęka samoistnie, pozostawiając po sobie znaczny ubytek tkanki, który stosunkowo wolno się zabliźnia. Czyrak w uchu lub w nosie powoduje bardzo dotkliwy ból. Wraz ze wzrostem może także doprowadzić do obrzęku oraz zatkania przewodu nosowego lub niedosłuchu. Dość charakterystycznym objawem wzrostu czyraka jest uczucie pulsowania, któremu towarzyszy swędzące mrowienie. To znak, że wzbiera w czyraku ropa i niedługo dojdzie do jego pęknięcia.

Sposoby na czyraki

Istnieje wiele różnych sposobów na czyraki, jednak najczęściej nie przynoszą one oczekiwanych efektów. Leczeniem czyraków powinien zajmować się specjalista. Zmiany te wymagają porady dermatologicznej oraz wsparcia kosmetologa. Bardzo ważna w przypadku nawracania czyraków jest odpowiednia higiena skóry, która powinna uwzględniać jej codzienne i dokładne oczyszczanie za pomocą właściwie dobranych preparatów.

Co więcej, pojawiających się na skórze krost nie można samodzielnie wyciskać, dotykać brudnymi rękami, rozdrapywać. Czyrak powinien zostać usunięty po konsultacji dermatologicznej przez chirurga, który otworzy guz zapalny, oczyści go z ropy, a także zleci stosowanie odpowiednich leków w celu redukcji stanu zapalnego. Nie mniej ważna jest dokładna diagnostyka w celu wykrycia przyczyn powstawania czyraków. Jeżeli nie mają one związku z chorobą, warto zwrócić uwagę na stosowaną dietę i styl życia.

