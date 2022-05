Zdrowe i mocne włosy dzięki diecie? Wypróbuj pięć najlepszych pokarmów na porost włosów

O ile genetyka, wiek i czynniki środowiskowe mają niebagatelne znaczenie dla zdrowia i wyglądu włosów, to odpowiednia dieta jest tym, co może znacząco poprawić ich wygląd, zdrowie i sprawić, że będą lepiej rosły.

Jakich składników odżywczych potrzebują włosy?

Zdrowa dieta może pomóc w uzyskaniu lśniących, pełniejszych włosów – uważa cytowana przez U.S. News Julia Zumpano, dietetyczka z Centrum Żywienia Człowieka w Cleveland Clinic. Te składniki odżywcze są szczególnie pomocne we wzroście włosów:

żelazo,

kwasy tłuszczowe omega-3,

białko,

krzem,

witaminy A, B6, B7 (biotyna), B12, C i D,

cynk.

Pięć najlepszych pokarmów na zdrowe i mocne i włosy

Włącz te produkty do swojej codziennej diety, a zauważysz różnicę już po kilku tygodniach.

Banany



Ten owoc zawiera m.in. krzem, który może wpływać na grubsze i mocniejsze włosy. Sposobów na włączenie bananów do codziennej diety jest wiele. Można je zjeść jako zdrową przekąskę dodać do owsianki czy jogurtu, albo zrobić z nich pyszne koktajle.

Zielone warzywa



Brokuły, szpinak i jarmuż zawierają żelazo i inne zdrowe dla włosów składniki odżywcze, w tym witaminy A i C oraz kwas foliowy. Witamina C to przeciwutleniacz, który pomaga chronić włosy przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Odgrywa rolę w produkcji kolagenu, który może pomóc w utrzymaniu zdrowych włosów.

Łosoś



Badania sugerują, że kwasy tłuszczowe omega-3 zawarte w łososiu są pomocne we wzroście włosów. Pomagają zapobiegać stanom zapalnym wokół mieszków włosowych, co jest pomocne w utrzymaniu zdrowych mieszków włosowych i zapobieganiu wypadaniu włosów.

Inne dobre źródła kwasów omega-3 to: nasiona lnu, nasiona konopi, śledzie, makrela czy orzechy włoskie.



Jajka



Uzyskanie wystarczającej ilości białka ma fundamentalne znaczenie dla wzrostu włosów, a jajka są doskonałym źródłem wysokiej jakości białka. Zawierają również biotynę, składnik odżywczy, który odgrywa rolę w produkcji keratyny, białka niezbędnego do utrzymania zdrowych włosów.

Inne pokarmy bogate w biotynę to: migdały, awokado, ser o niskiej zawartości tłuszczu, orzeszki ziemne czy otręby pszenne.



Rośliny strączkowe



To chociażby różne gatunki fasoli. Są przede wszystkim dobrym źródłem białka roślinnego, a odpowiednie spożycie białka może pomóc zmniejszyć ryzyko wypadania włosów.

Fasola zawiera również cynk, który wspomaga wzrost włosów, oraz żelazo, którego niedobór jest częstą przyczyną wypadania włosów.

Kiedy sięgnąć po suplementy wzmacniające włosy?

Odpowiednia dieta połączona z właściwą pielęgnacją mogą zdziałać cuda. Ale warto pamiętać, że wypadanie włosów i pogorszenie ich stanu i wyglądu może być oznaką choroby lub niedoborów witamin czy składników mineralnych. Z tym problemem warto zwrócić się do lekarza lub trychologa. Podstawą jest wykonanie badań, które mogą określić ewentualne niedobory.

Popularne suplementy na zdrowe włosy są dostępne bez recepty, jednak nim po nie sięgniesz, warto sprawdzić stan swojego zdrowia i sprawdzić, czy przyczyna wypadania włosów nie leży gdzie indziej. Pamiętaj, że niektóre suplementy mogą wchodzić w reakcję z lekami. Jeśli na stałe przyjmujesz leki, zapytaj specjalisty, czy w twoim przypadku konkretna suplementacja będzie bezpieczna.

