Tych kosmetyków nie zabieraj w podróż. Mogą zrujnować twoją skórę

Chodzi o kosmetyki z retinolem. Sam retinol może zdziałać cuda w pielęgnacji – pomoże przy trądziku, przebarwieniach, zniweluje zmarszczki. Na początku może jednak powodować przesuszenie i podrażnienie. Może również sprawić, że skóra stanie się bardziej wrażliwa na słońce.

Dlaczego kosmetyki z retinolem to zły pomysł na urlopie?

Kiedy jedziesz na wakacje, możesz spędzać więcej czasu na słońcu lub na świeżym powietrzu. Rita Nandi, lekarz i kosmetolog z Bloom Clinic cytowana przez „The List”, zaleca pomijanie retinolu „kilka dni przed i po letnich wakacjach oraz dniu plażowania”. Chodzi o to, aby zmniejszyć ewentualne uszkodzenia słoneczne.

Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest to, że nowe miejsce, do którego jedziesz, może mieć inny klimat, z inną wodą i wilgotnością. Twarda woda i suche powietrze mogą wysuszać skórę, a stosowanie retinolu w takich okolicznościach może powodować podrażnienie, ponieważ skóra potrzebuje czasu, aby się do niego przyzwyczaić.

– Jeśli wybierasz się na krótką wycieczkę w miejsce, które może narazić twoją skórę na zmiany klimatyczne, zalecam zostawienie retinolu, ponieważ dostosowanie się do nowych warunków klimatycznych może zająć twojej skórze kilka dni. Lepiej zrobić sobie przerwę od retinolu w tym czasie, więc nie ma potrzeby zabierania go ze sobą w podróż – uważa dermatolożka Loretta Ciraldo.

Jakie kosmetyki zabrać ze sobą na wakacje?

Obowiązkowym punktem każdej wakacyjnej kosmetyczki powinny być preparaty chroniące przed słońcem – zarówno do twarzy, jak i do całego ciała. Spakuj delikatny krem nawilżający (możesz wybrać krem z dobrym filtrem UV). Zadbaj też o kosmetyk do pielęgnacji ciała, szczególnie jeśli chcesz spędzać czas na słońcu – ważne jest, aby nawilżać skórę i pomóc jej regenerować się po kąpielach słonecznych, ale też pływaniu i innych aktywnościach w wodzie.

Jeśli nie wyobrażasz sobie wyjścia nawet na plażę bez makijażu, wybierz lekkie i wodoodporne kosmetyki. W tej sytuacji nie możesz pominąć przy pakowaniu dobrego produktu do demakijażu.

