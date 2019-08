Ekspertka: Skóra wcale nie potrzebuje kremu „na noc”

Bożena Społowicz jest pierwszym w Polsce skin coachem i autorką książki „Skin coach. Twoja droga do pięknej i zdrowej skóry”. Ekspertka w wywiadzie obaliła mit kremu na noc, przyznając, że nie jest on w ogóle potrzebny naszej skórze. – Jesteśmy tak naszpikowani przetworzoną chemią, że wieczorem, kiedy nie jesteśmy narażeni na żadne czynniki środowiskowe, dobrze jest, gdy ta skóra sama podejmuje pracę i się regeneruje – powiedziała. Co sądzi o kremie na dzień?

Jak spowolnić starzenie się skóry?

Chociaż na rynku nie brakuje przeróżnych specyfików, mających pomóc kobietom zatrzymać młodość, to jednak na stan swojej skóry pracują one... całe życie. To, jak się odżywiamy, ile wody pijemy, czy sięgamy po używki i namiętnie się opalamy, będzie miało ogromny wpływ na wygląd naszej cery, szybkość jej starzenia i to, czy drogie kremy w ogóle zadziałają.

Garść porad, jak zachować młody wygląd na dłużej:

zrezygnuj z żywności wysoko przetworzonej, bogatej w cukry, tłuszcze trans, sól,



odstaw alkohol i papierosy,



dbaj o odpowiednie nawodnienie organizmu,



nawilżaj skórę i chroń ją przed szkodliwymi działaniami środowiska zewnętrznego,



chroń skórę przed słońcem,



niepokojące zmiany konsultuj z kosmetologiem lub dermatologiem, zamiast sięgać po różne specyfiki z drogerii lub apteki,



suplementuj kolagen i witaminę C,



nie dopuść do niedoborów składników odżywczych i zadbaj, by w twojej diecie nie zabrakło kwasów tłuszczowych omega-3 i antyoksydantów.

