Podczas izolacji nie możesz zasnąć? Poznaj sposoby na zdrowy sen

Wiele osób przebywa w domu już od ponad miesiąca. Jeśli należysz do tej grupy, być może zacząłeś dostosowywać się do nowego stylu życia: utworzyłeś przestrzeń do pracy zdalnej, wypróbowałeś nowe treningi w domu i przygotowałeś wiele zdrowych posiłków. Ale pomimo twoich wysiłków, by przystosować się do nowej normy, kiedy idziesz spać, długo nie można zasnąć. Skąd się to bierze?

Przebywanie w domu może zacierać granicę między aktywnością a odpoczynkiem, co może prowadzić do niekontrolowanych drzemek. Teraz bardziej niż kiedykolwiek, musimy priorytetowo traktować sen, aby wspierać naszą odporność. Dobry sen odciąża mózg i reguluje hormony. Jeśli odnajdziesz swój wzór snu, który dostosuje się do nowej rutyny, możesz usprawnić go na kilka sposobów:

1. Wypróbuj medytację

Część problemu bierze się stąd, że po prostu nie jesteś tak zmęczony, jak podczas normalnej rutyny. Medytacja może pomóc ci uzyskać niektóre korzyści z nieco dłuższego snu. Znajdź 20 minut na medytację (nawet 10 minut pomoże), aby dać ciału i umysłowi szansę na odpoczynek, regenerację sił i lepsze radzenie sobie ze stresem. Praktykuj medytację bezpośrednio przed snem.

2. Zjedz lekką kolację

Obciążony żołądek nie sprzyja łatwemu zasypianiu. Ociężałość, a nawet ból, jaki możesz czuć po obfitej kolacji, będzie skutecznie uniemożliwiał relaksację umysłu i zaśnięcie. Jeśli zdarzyło ci się więcej zjeść, wspomóż się lekiem na trawienie lub ziołowym naparem. W każdej innej sytuacji kontroluj swój talerz i staraj się nie jeść na 3 godziny przed snem.

3. Pamiętaj o screentime

W czasach dystansu społecznego prawdopodobnie wszyscy spędzamy więcej czasu przy ekranach. Ale nadal obowiązują stare zasady: wyłącz ekrany co najmniej godzinę przed snem. Wpatrywanie się w ekran jest jak wypicie espresso – kieruje mózg do przebudzenia. Czas przed zaśnięciem jest idealny, aby wyjąć książkę, włączyć muzykę lub rozciągnąć mięśnie.

