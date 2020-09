Dermatolodzy ostrzegają: To powinieneś wiedzieć o samooczyszczaniu skóry

Samooczyszczanie skóry – które zwykle powoduje falę nowych wyprysków wraz z łuszczeniem się skóry – jest częstym efektem ubocznym każdego nowego sposobu pielęgnacji z retinoidami, ale to nie czyni go mniej frustrującym. Poniżej wyjaśniamy wszystko, co musisz o nim wiedzieć, i jak sobie z tym poradzić bez konieczności usuwania retinolu z pielęgnacji na dobre.

Czytaj także:

Ten błąd popełniany podczas demakijażu niszczy twoją skórę

Co to jest samooczyszczanie skóry?

Retinol cieszy się dobrą sławą, ponieważ wspomaga wymianę komórek, co oznacza, że wprowadza nowe, zdrowe komórki na powierzchnię skóry, aby zastąpić stare, martwe. Ale w trakcie tego procesu powoduje również wszelkiego rodzaju inne rzeczy, które ukrywają się pod skórą, co może prowadzić do nagłych wyprysków. – Samooczyszczanie skóry ma miejsce, gdy nowe składniki, takie jak retinol, sprzyjają zwiększonemu obrotowi komórkowemu, co powoduje zatykanie porów i nasilanie wyprysków. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy olej i zanieczyszczenia uwięzione głębiej pod skórą wydostają się na powierzchnię – wyjaśnia dermatolog Michele J. Farber z Schweiger Dermatology Group.

Na przykład, jeśli miałeś tylko jeden lub dwa pryszcze, kiedy zacząłeś przyjmować retinoidy, po dalszym, konsekwentnym stosowaniu, liczba ta może wzrosnąć, zanim ostatecznie odejdą na dobre. – Nie chodzi o to, że retinol powoduje większe wybuchy wyprysków, po prostu powoduje pryszcze, które szybko wychodzą na powierzchnię – wyjaśnia dermatolog dr Morgan Rabach.

Samooczyszczanie może mieć miejsce przy każdym rodzaju skóry, ale może wyglądać inaczej w zależności od tego, gdzie znajdujesz się w spektrum skóry suchej i tłustej. – Skóra na obu tych krańcach będzie bardziej skłonna do samooczyszczania, ponieważ sucha skóra jest bardziej podatna na podrażnienia, a skóra tłusta może bardziej zatykać się przy nowych produktach – mówi dr Farber.

Chociaż retinol zdecydowanie zyskuje złą opinię, jeśli chodzi o oczyszczanie skóry, nie jest jedynym winowajcą. – Wszelkie składniki, które powodują obrót komórek, mogą powodować samooczyszczenie, w tym kwasy złuszczające, takie jak alfa- i beta-hydroksykwasy – mówi dr Farber. Pomyśl: kwas glikolowy, mlekowy i salicylowy – wszystkie są powszechnymi składnikami stosowanymi w leczeniu trądziku.

Czytaj także:

Nie myjesz twarzy przed snem? Od dzisiaj zaczniesz – a oto powód

Jak wygląda samooczyszczanie skóry?

Bez względu na to, jaki składnik stoi za samooczyszczeniem, proces wygląda tak samo: mowa o zaczerwienieniu, nowych pryszczach, zaskórnikach i małych guzkach. Według dr Farbera zwykle występuje w obszarach, w których już doświadczasz wybuchu. – Samooczyszczenie zwykle następuje wkrótce po wprowadzeniu nowego składnika przy pielęgnacji skóry z trądzikiem, za to wyprysk może nastąpić w wyniku stresu, cyklu miesiączkowego lub wprowadzenia nowego produktu do pielęgnacji skóry, takiego jak makijaż, serum lub zbyt tłusty krem nawilżający – mówi dr Farber.

A jeśli rzadko masz do czynienia z pryszczami, ale nagle pojawiają się one po wprowadzeniu nowego produktu, może to wcale nie być samooczyszczenie. Pomijając obrót komórkowy, może to oznaczać, że formuła produktu po prostu nie jest odpowiednia dla twojej skóry. Zawsze warto sprawdzić listę składników, aby wiedzieć, czy zawiera takie składniki, jak olej mineralny, olej kokosowy, silikony lub lanolinę, które mogą zatykać pory, gdy retinol próbuje je oczyścić.

Jak radzić sobie z samooczyszczaniem skóry?

Chociaż samooczyszczanie może być nieuniknione, nie oznacza to, że całkowicie przejmie nad tobą kontrolę. Przede wszystkim pamiętaj, aby zacząć powoli wprowadzać retinol do swojej rutyny – raz w tygodniu stosuj formułę o niskim stężeniu, aby skóra mogła się do niej przyzwyczaić, a z czasem możesz aplikować ją częściej. Ponadto pamiętaj o nawilżeniu. – Dużym błędem jest to, że ludzie często nie nawilżają skóry, kiedy czują, że ich skóra jest tłusta – mówi dr Farber. – Nowe produkty na trądzik często wysuszają i jeśli nie dodasz kremu nawilżającego, który naprawi barierę skóry, zacznie się łuszczyć. Zaleca się użycie lekkiego, bezolejowego kremu nawilżającego, aby zachować równowagę.

Czytaj także:

Myjesz twarz podczas brania prysznica? Nie jest to bez znaczenia