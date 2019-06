Co jeść przy raku trzustki?

Rak trzustki rzadko dotyka ludzi młodych – zazwyczaj jest przypadłością osób po 60. roku życia. Rzadko bywa diagnozowany we wczesnych stadiach, ponieważ nie daje zbyt charakterystycznych objawów. W zależności od stopnia zaawansowania choroby dieta przy tym rodzaju nowotworu może różnić się i ulegać zmianom.

Przebieg raka trzustki

Rak trzustki uznawany jest za jeden z najgroźniejszych nowotworów – odsetek śmiertelności w przypadku tego konkretnego nowotworu jest bardzo wysoki. Zgodnie z szacunkami znajduje się w czołówce chorób, na które najczęściej umierają Polacy, a wraz z wiekiem wzrasta ryzyko na zachorowanie. Częściej występuje u mężczyzn. Nie istnieje przy tym jeden stały punkt w obrębie trzustki będący ogniskiem zapalnym, od którego rak zaczyna obejmować narząd – może pojawić praktycznie w każdym miejscu trzustki.

Wpływ na zachorowalność na raka trzustki, oprócz kwestii wieku, ma szereg innych, pobocznych czynników. Jednym z nich jest przewlekłe zapalenie trzustki, którego najczęstszy powód stanowi nadużywanie alkoholu. Wśród podnoszących ryzyko zachorowania aspektów znajduje się także cukrzyca, wrzody żołądka oraz nadmierne korzystanie z używek, takich, jak alkohol czy papierosy. Ponadto istotnym elementem, który wpływa negatywnie na kondycję trzustki i może przyczynić się do zachorowania na nowotwór jest spożywanie bardzo tłustych pokarmów oraz takich, w których przeważają węglowodany. W przypadku raka trzustki istotnym czynnikiem są ponadto uwarunkowania genetyczne.

Zmiany nowotworowe mają tendencję do uciskania przewodów żółciowych, co przyczynia się do utrudniania odpływu żółci. Taki stan rzeczy może spowodować żółtaczkę. Ogon trzustki objęty zmianą nowotworową może także uciskać żołądek i powodować bóle. Rak może objawiać się również spadkiem apetytu, mdłościami, wzdęciami i wstrzymaniem gazów, przyczynia się czasem również do powstawania zakrzepów w żyłach oraz nietolerancji glukozy.

Dieta przy raku trzustki

Rakowi trzustki można zapobiegać poprzez wyeliminowanie z jadłospisu wszystkiego, co można utożsamiać z niezdrową żywnością. Jednak, kiedy ten nowotwór pojawi się w organizmie, rezygnacja z lwiej części dotychczas spożywanych potraw jest praktycznie nieunikniona. Specyfika tego nowotworu wymaga ścisłego przestrzegania pewnych zaleceń dietetycznych. Wówczas możliwe jest uzyskanie zdecydowanie lepszych efektów ciężkiego i trudnego leczenia.

Model żywienia będący najbardziej odpowiedni dla osób chorych na raka trzustki trzeba skonsultować z lekarzem. Tylko specjalista jest w stanie ustalić najlepszy jadłospis, który doda sił witalnych organizmowi mocno obciążonemu terapią przeciwnowotworową. Niemniej, ogólne zalecenia oscylują wokół liczby i jakości spożywanych posiłków. Dziennie powinno się ich pojawiać od 5 do 8, w regularnych odstępach, przy czym należy zwrócić uwagę na to, by spożywane porcje były raczej skromne.

Jeśli chodzi o jakość pożywienia, bardzo istotną rolę w przypadku nowotworu trzustki pełni błonnik, którego najlepszym naturalnym źródłem w tej sytuacji będą warzywa i owoce. Aby nie przeciążać układu trawiennego, powinno się pozbawiać je skórki. Roślinne pożywienie jest pełne flawonoidów, które opóźniają utlenianie komórek i co za tym idzie również procesy starzenia. Flawonoidy przyczyniają się ponadto do większej efektywności terapii leczniczej. Dieta chorego może obejmować także chude mięso oraz mleko pozbawione tłuszczu, a także czerstwe pieczywo. Potraw nie wolno smażyć ani używać do ich obróbki jakiegokolwiek tłuszczu. Należy także pamiętać o wykreśleniu z listy produktów spożywczych takich, jak słodycze, żywność typu fast food, alkohol, czerwone mięso.