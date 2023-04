Rekordowy wzrost zakażeń HIV w Polsce. „Mamy renesans kiły i rzeżączki. Widać pewną tendencję u młodych”

Krystyna Romanowska: Czy Panią niepokoją ostatnie statystyki Państwowego Zakładu Higieny o wzroście przypadków zakażenia wirusem HIV? W pierwszym kwartale mamy ok. 800 nowych przypadków w skali kraju. Z czego ten wzrost wynika?



Dr Anetą Cybula: Niepokój nie jest sprawczy, za nim powinny pójść konkretne działania profilaktyczno- terapeutyczne. I dlatego raporty epidemiologiczne są takie ważne. Na wzrost zakażeń wpływa najczęściej przekonanie, że mnie to nie dotyczy. Ludzie odreagowują epidemię Covid, ogólnoświatowy kryzys, wojnę toczącą się obok i jeszcze częściej uprawiają seks bez prezerwatyw („bo był/a miły/a, czysty/a i ładnie wyglądał/a”) i potem się nie testują. Wzrost zakażeń jest dowodem na to, że wciąż lekceważymy profilaktykę. Według danych zamieszczonych na stronie Krajowego Biura ds. AIDS od początku epidemii tej choroby w Polsce, tj. od 1985 roku do 31 grudnia 2021 r., zarejestrowano 27 552 zakażonych HIV1. Rocznie w Polsce wykrywa się od 1000 do 1300 nowych przypadków zachorowań. Szacuje się, że jedna trzecia osób nie wie o swoim zakażeniu. Zdarzają się pacjenci, którzy – zaniepokojeni – sami zgłaszają się z prośbą o przeprowadzenie testu na HIV. Warto się zastanowić, co zrobić, żeby inicjatywa zlecenia takiego badania częściej niż dotychczas wychodziła od lekarza POZ.

Jeżeli ktoś podejmuje ryzykowne zachowania seksualne, niech się potem odpowiedzialnie przetestuje w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Pamiętajmy: każdy wynik testu jest dobry – jeśli uległeś/aś zakażeniu, szybko rozpoczęte leczenie gwarantuje normalne życie. Jeśli się nie zakaziłeś, to dobry moment, żeby pomyśleć o stosowaniu zasad bezpiecznego seksu.

Obecnie leczenie antyretrowirusowe rozpoczynane jest jak najszybciej, nawet na pierwszej wizycie u lekarza specjalisty. Każda osoba z potwierdzonym zakażeniem HIV jest w Polsce natychmiast leczona – wczesne rozpoznanie i możliwość szybkiego podjęcia terapii daje gwarancję na kontrolę wirusa i prowadzenie normalnego życia. Nadal mało osób wie, że osoba skutecznie leczona jest niezakaźna dla swoich partnerów seksualnych.

Czy ze statystykami zachorowań jest wciąż kiepsko, ponieważ testów na HIV nie ma w koszyku bezpłatnych świadczeń lekarza POZ?