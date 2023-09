Ta białaczka może objawiać się infekcją. Do diagnozy wystarcza proste badanie

Obecnie przewlekła białaczka limfocytowa (PBL, po angielsku CLL – chronic lymphocytic leukemia) stanowi jedną czwartą wszystkich wykrywanych białaczek, choć – według prognoz – będzie diagnozowana u coraz większej liczby pacjentów. Aż 70 procent przypadków zachorowań na PBL dotyczy osób, które ukończyły 65. rok życia i są obciążone wielochorobowością. Na przewlekłą białaczkę limfocytową chorują też młodsze osoby, będące w wieku produkcyjnym. Wśród przyczyn wymienia się m.in. czynniki genetyczne. Choć statystycznie ten rodzaj nowotworu krwi częściej występuje u mężczyzn, chorują na niego również kobiety (kilkanaście lat temu tę białaczkę zdiagnozowano u znanej projektantki Ewy Minge).

Jak objawia się przewlekła białaczka limfocytowa?

W Polsce na PBL choruje około 17 tysięcy osób. U wielu chorych przewlekła białaczka limfocytowa nie daje specyficznych symptomów, które można byłoby powiązać z nowotworem. Najczęściej chorobę wykrywa się przypadkiem, podczas rutynowego badania – morfologii krwi. Jednak już wcześniej u pacjenta mogą wystąpić pewne objawy, których nie wiążę on z nowotworem.

Wśród objawów przewlekłej białaczki limfocytowej wymienia się:

nawracające i częste infekcje,

utratę masy ciała bez wyraźnej przyczyny,

powiększone węzły chłonne (w tym szyjne, pachwinowe, pachowe),

osłabienie i zmęczenie,

nocne poty i gorączkę,

ból brzucha, uczucie pełności brzucha lub powiększenie jego obwodu,

ból w okolicy podbrzusza,

ból kości.

Badanie krwi a białaczka

Lekarze hematolodzy apelują do pacjentów, aby ci regularnie badali swoją krew, minimum raz w roku.Najlepiej określić sobie konkretny termin badań, którego każdego roku będziemy się trzymać. Mogą to być np. okolice naszych urodzin albo pierwszy dzień wiosny – charakterystyczna data, której nie przeoczymy.

Wykonywanie regularnej morfologii jest ważne m.in. z tego powodu, że pozwala określić liczbę białych krwinek (limfocytów B). Białe krwinki są niezbędne dla budowania odporności człowieka. W przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej powinna zaniepokoić ich duża liczba (powyżej 5000/ul, jeśli ta wartość utrzymuje się powyżej 3 miesięcy). U osób zdrowych limfocyty B mają określony cykl życia, natomiast u chorych sytuacja wygląda inaczej – nie dochodzi do ich obumierania, ale organizm nie przestaje ich wytwarzać. W efekcie limfocytów jest za dużo – zaczynają gromadzić się we krwi, w szpiku oraz w węzłach chłonnych czy śledzionie. Zbyt duża liczba nieprawidłowych limfocytów B wpływa na zmniejszenie liczby prawidłowych komórek, wytwarzających białka, tzw. gamma-globulin. W efekcie dochodzi do zaburzeń odporności i nawracających infekcji, które stanowią charakterystyczny objaw PBL.

Jak leczy się białaczkę limfoblastyczną?

Lekarze podkreślają, że świeżo rozpoznana choroba nie zawsze wymaga podjęcia natychmiastowego leczenia. Pacjent powinien trafić do poradni hematologicznej pod obserwację. Natomiast nawet 30 procent zdiagnozowanych pacjentów nigdy nie będzie wymagało leczenia, a jedynie stałej i regularnej kontroli u lekarza hematologa. Wraz z rozwojem medycyny pojawia się coraz więcej możliwości dla osób chorych, w tym leczenie celowane. Nowe terapie znacznie poprawiają rokowania pacjentów z PBL.

