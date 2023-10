Sfotografowała swojego raka piersi. Komórki nowotworowe ułożyły się w kształt serca

Nikon Small World Competition jest organizowany od ponad 45 lat. Co roku inicjatywa przyciąga rzesze naukowców i twórców z całego świata, głównie artystów specjalizujących się w robieniu zdjęć mikroskopowych. Tym razem w czołowej trójce wyróżnionych fotografów znalazła się Polka, Małgorzata Lisowska. Jej praca zaskakuje z kilku powodów.

Polka sfotografowała własne komórki raka piersi

Pod koniec lutego 2023 roku u pani Małgorzaty zdiagnozowano potrójnie ujemnego raka piersi. Fotografka przeszła w sumie 16 cykli chemioterapii oraz operację mastektomii połączoną z rekonstrukcją piersi. Jak sama wspomina w mediach społecznościowych ostatnie miesiące były dla niej bardzo trudne, a robienie zdjęć nabrało w obliczu choroby innego znaczenia i stało się terapią. Kobieta postanowiła przekonać się, jak wygląda nowotwór od środka. To, co zobaczyła przeszło jej najśmielsze oczekiwania.

„Chciałam wiedzieć, jak wygląda mój rak. To, co zobaczyłam pod mikroskopem miało i ma dla mnie wartość terapeutyczną. Kiedy zobaczyłam serce, trudno było mi uwierzyć, że jest prawdziwe. Jak to możliwe, że komórki rakowe tworzą kształt serca? Podeszłam do raka jakby to była informacja. Ta postawa była dla mnie bardzo wspierająca” – czytamy w jednym z wpisów opublikowanych przez Małgorzatę Lisowską w mediach społecznościowych.

instagram

Fotografka wysłała zdjęcie nowotworu na konkurs i wygrała. Nie to jest jednak dla niej najważniejsze. Pragnie wykorzystywać mikroskopowe obrazy komórek rakowych w pracy terapeutycznej z pacjentami onkologicznymi, dzielić się swoim doświadczeniem i wspierać innych w walce z chorobą.

Jakie objawy daje rak piersi?

Jednocześnie fotografka apeluje, by dbać o swoje zdrowie i nie lekceważyć żadnych niepokojących sygnałów ze strony organizmu. Rak piersi to podstępna choroba, która początkowo może nie dawać żadnych niepokojących objawów. Dlatego tak ważne jest samobadanie piersi i szybkie reagowanie w razie dostrzeżenia jakichkolwiek zmian. Warto zwrócić szczególną uwagę na objawy, takie jak: guzki w okolicy dołów pachowych, zmiany skórne widoczne w obrębie brodawki, wyciek z brodawki czy asymetria piersi. Bardzo duże znaczenie ma również wykonywanie regularnych badań profilaktycznych, takich jak mammografia (średnio co dwa lub trzy lata) czy USG piersi (raz w roku).

Czytaj też:

Karolina Skiba: Zachowanie włosów było moim osobistym zwycięstwem nad rakiemCzytaj też:

Prof. Kołacińska-Wow: Rekordzistka, którą operowałam, miała raka piersi wielkości łebka od szpilki. Polskie kobiety chcą się badać